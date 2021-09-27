我国重型运载火箭 220 吨级补燃循环氢氧发动机新突破，首次半系统试验圆满成功

IT之家 9 月 27 日消息 北京航天动力研究所宣布，9 月 23 日，我国重型运载火箭 220 吨级补燃循环氢氧发动机成功进行了首次半系统试验，试验取得圆满成功。

本次试验主要目的是获取补燃循环氢氧发动机核心组件间的协调工作特性。试验按照预定程序正常起动、关机，发动机起动过程快速，主级稳定正常，参数达到预期值。试验完全达到预期目的，试验参数为我国氢氧发动机研制史上的最高水平。

本次试验是在 220 吨级补燃循环氢氧发动机关深研制工作全面完成的基础上，为发动机整机试车前安排开展的一次关键性试验，发动机除了推力室和预压涡轮泵外的其余全部核心组件均参加了试验考核，验证了大推力补燃循环氢氧发动机设计、制造和试验方案的正确性。本次试验的圆满成功标志着我国 220 吨级补燃循环氢氧发动机关键技术攻关又取得了一次具有里程碑意义的重要突破，为后续全系统发动机热试验奠定了坚实基础。

IT之家了解到，220 吨级补燃循环氢氧发动机是我国重型运载火箭的芯二级发动机，性能指标达到国际先进水平，能更好地满足我国未来运载火箭和重大航天任务的动力需求，是航天强国的重要标志之一。此前官方表示，今年将完成半系统试验和整机试验验证。