全国新冠疫苗接种超 22 亿剂次

IT之家 9 月 27 日消息 根据国家卫健委数据： 截至 2021 年 9 月 26 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗 220020.2 万剂次。

IT之家了解到，截至 9 月 18 日，我国疫苗接种总人数达 110084.2 万，其中已完成全程接种 102220.7 万人。

截至 9 月 26 日 24 时，据 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例 1012 例（其中重症病例 11 例），累计治愈出院病例 90402 例，累计死亡病例 4636 例，累计报告确诊病例 96050 例，现有疑似病例 2 例。累计追踪到密切接触者 1188820 人，尚在医学观察的密切接触者 20176 人。

31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者 20 例，其中境外输入 17 例，本土 3 例（均在黑龙江，其中哈尔滨市 2 例、绥化市 1 例）；当日转为确诊病例 3 例（均为境外输入）；当日解除医学观察 23 例（境外输入 20 例）；尚在医学观察的无症状感染者 344 例（境外输入 334 例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例 28448 例。其中，香港特别行政区 12193 例（出院 11892 例，死亡 213 例），澳门特别行政区 66 例（出院 63 例），台湾地区 16189 例（出院 13742 例，死亡 841 例）。

（信息来自国家卫生健康委员会官方网站）