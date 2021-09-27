乐视手机宣布回归并发布新品 S1：旗下首款“全国产”手机，内置华为 HMS Core

IT之家 9 月 27 日消息 今天下午乐视在北京召开媒体沟通会，宣布旗下乐视手机正式回归，并推出回归后首款产品乐视手机 S1，目标用户是网约车司机、外卖小哥，以及父母一辈等。

乐视在沟通会展示了 S1 的工程机，一共有四款，只是机身材质有所不同，涵盖了从 AG 磨砂玻璃到素皮等市面上常见的材质。据悉该机采用一块 720P 级别的水滴屏，搭载虎贲 T7510 芯片，支持 5G 网络连接，背面则有三摄镜头模组和一颗实体指纹识别按键，电池容量为 4900mAh。

值得一提的是，乐视手机 S1 内置了华为账号体系、华为 HMS Core 以及音乐、阅读在内多款华为应用。乐视智能生态执行副总裁李晓伟表示，乐视未来将会是一个包容的生态，在坚守乐视自有生态的同时，也不会拒绝开放其他生态的加入，所以选择与华为合作，用户购买乐视手机之后，可以与华为产品互联，也可以与乐视生态互联。

此外，S1 还是乐视首款“全国产”手机，从芯片、内存、屏幕、制造均是国内供应商提供。

今年的 5 月 18 日乐视生态发布会上，官方 PPT 中曾预告了一款即将到来的乐视超级手机，该机跟乐视今天公布的 S1 并非是同一款机型，乐视表示发布会上预告的型号还在准备中，将于明年亮相。

关于乐视为什么要回归手机业务，李晓伟作出回应：“首先是智能生态业务发展需要，未来也将推出乐视自己的智联互通生态，目前正在研发手机、电视等产品之间的互联功能。第二是乐视有良好的用户基础，目前仍有一批用户在使用乐视的手机产品。第三也是国内市场空间足够大。第四乐视也会针对自身能力和特点选择细分人群进行深度发掘。”

乐视 S1 预计将于 10 月份左右上架乐视商城，售价暂未公布。