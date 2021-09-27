“阿里女员工案”商户代表张某妻子发声：已控告周某，公安已受理

9 月 27 日晚间，微博认证为“阿里女员工案”张某妻子的 @上善如水 a11 账号发声，称其已正式向公安机关控告阿里女员工周某。张某妻子表示，公安机关已正式受理。

张某妻子在微博中晒出济南市公安局槐荫分局的受案回执与控告状，要求警方调查周某涉嫌诬告陷害罪。

“阿里女员工案”涉案有两名男子：阿里员工王某文和济南华联超市员工张某。9 月 6 日，济南市槐荫区检察院通报称，王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕；而张某目前仍羁押在案。

9 月 14 日，张某妻子纪女士和张某姐夫曾接受媒体采访，对外讲述了从张某口中得知的案发经过，并提供了事发当晚饭局上的一张照片。

纪女士自述家庭情况复杂，自己文化水平不高，事情出来后不知道怎么办。后来看到王某文妻子为丈夫奔走发声，觉得她也应该做点什么，便找了两位律师，为丈夫张某做无罪辩护。

“他瞒着我可能是怕我生气，但是他把一些事情告诉了姐夫。我相信我丈夫不会干出这种事的，他不会强制猥亵的。我始终不相信，我不相信！”纪女士说道，“他为什么会被批捕，我提出了这 5 点疑问，我想弄清楚原因。”

9 月 12 日，纪女士曾在社交平台上提出对周某的质疑。

“吐酒回来两人是手牵着手回的包房，而且坐回到座位上之后周某还慢慢往我丈夫身上靠，最后趴在了我丈夫的腿上。如果在途中强制猥亵了她，她还会有这些亲密的举动吗？”，“打车时需要知道所住酒店，是周某自己说出的酒店名称。周某你到底是真醉还是装醉？”，“三番两次的打通话让强制猥亵过自己人过去陪她，到底是猥亵还是勾引？”

纪女士透露，自己知道的很多信息，都来自于张某的姐夫。8 月 8 日晚，张某曾在姐夫家住宿。据张某姐夫介绍，张某曾多次被警方叫去问话，最后一次是 8 月 9 日，张某姐夫将张某送到济南公安局槐荫区分局办案中心，次日（8 月 10 号）晚上接到通知得知，张某被拘留了，出不来了。

8 月 27 日，阿里女员工周某曾针对王某文妻子的发声发布律师声明，称个别自媒体以犯罪嫌疑人家属的名义在网络上刻意抹黑。除此之外，周某未再公开发声。9 月 14 日晚，周某代理律师裴杰表示，目前还没有收到周女士对此事的回应。