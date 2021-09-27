比尔・盖茨：终结新冠病毒危机的三个步骤

IT之家 9 月 27 日消息 微软联合创始人、盖茨基金会联席主席比尔・盖茨今天发布了《终结新冠危机的三个步骤》的文章。IT之家获悉，比尔盖茨称，这需要全球采取一系列行动 —— 立即接种疫苗、遏制疫情蔓延、协调全球响应。现在已经是新冠肺炎大流行的第 18 个月，德尔塔变异株引发的病例和死亡人数又一次激增，这是一个令人沮丧的“里程碑”。这场全球危机是一场健康、经济和道德的灾难，波及世界各地，无一幸免。不过，这场大流行虽然影响到所有人，但不同地方的人受影响的程度却不尽相同。

下面是文章内容：

上周，全球领导人齐聚联合国大会，为终结新冠疫情危机群策群力、做出承诺，也为我们提供了机会，确保我们可以为防范下一场大流行病做更充分的准备。在这篇文章中，我想谈一谈如何利用自 2020 年以来学到的经验教训来指导我们以公平的方式走出新冠疫情危机。这需要全球采取一系列行动 —— 立即接种疫苗、遏制疫情蔓延、协调全球响应。

现在已经是新冠肺炎大流行的第 18 个月，德尔塔变异株引发的病例和死亡人数又一次激增，这是一个令人沮丧的“里程碑”。这场全球危机是一场健康、经济和道德的灾难，波及世界各地，无一幸免。不过，这场大流行虽然影响到所有人，但不同地方的人受影响的程度却不尽相同。

在过去一年半的时间里，我们见证了重大的科学突破，多款安全有效的疫苗以史无前例的速度研发成功；也开展了令人难以置信的多边合作，为抗击疫情筹集了数十亿美元；更目睹了世界各地一线工作者们的英勇付出。但与此同时，我们也看到不平等现象仍在加剧，这与盖茨基金会及合作伙伴们在过去 20 年里所做出的一切努力背道而驰。疫苗的出现为全球经济复苏提供了一个契机。然而事实证明，疫苗的分配不公、资金不足和供应短缺，意味着经济复苏岌岌可危、停滞不前。

在去年的《目标守卫者报告》中，梅琳达和我分享了数据模型并发出警告：如果疫苗主要流向高收入国家，全球新冠死亡人数将更高。

■ 疫苗平等分配将挽救更多生命 / 东北大学 MOBS 实验室

迄今为止，低收入国家中只有不到 2% 的人口接种了新冠疫苗，而在美国，这一比例超过了 60%。这种不平等带来的影响将极为深远，接种率落后的低收入国家的经济复苏陷入停滞。到 2025 年，这些国家的国内生产总值（GDP）预计下降 2-4%（撒哈拉以南非洲地区的 GDP 则将每年下降 3%）。

过去 18 个月以来，层出不穷的变异毒株在各地引发了一轮又一轮疫情，以至于让人们觉得完全无法预测接下来会发生什么。从某种程度上讲，这个说法有道理。因为病毒是狡猾的，如果不受控制地传播，它将继续变异。但因此就认为变异毒株会不断涌现、疫情的危机阶段将无休止地循环往复，显然是一种错误的、失败主义观点。病毒会变异，全球抗击病毒的方式也会不断改进。因此，世界能否最终转危为安，将取决于我们下一步做什么以及如何做。

带领我们走出新冠疫情危机的关键是对公平性的承诺，也就是意识到低收入国家与高收入国家的利益息息相关。面对疫情这个全球性的问题，并没有民族主义的解决方案。我们看到，某些国家曾试图用这个狭隘的办法解决问题，但随着变异毒株的不断涌现和疫情的反复，这些努力都以失败告终。接下来的几个月，需要做好三件事才能终结疫情的危机阶段，让世界进入一个新阶段：立即接种疫苗、遏制疾病传播、协调全球响应。

01 立即接种疫苗

各国政府和私营部门必须共同努力，建立一个更加透明的系统以加速全球疫苗供应。疫苗供应短缺是今年上半年的主要问题，最近全球每天分发 4100 万剂疫苗。这是一个长足的进步，但仍然远远不能满足需求。

■ COVAX 计划疫苗交付量预测 / Covax

由世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟（Gavi）领导的新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）的预先市场承诺（AMC）机制、非洲疾控中心领导的非洲疫苗获取工作组（AVATT）和其他渠道都可以完成疫苗交付，但他们还需要更多的疫苗，更可见的供应信息，以及足够的资金来购买和交付疫苗。这些需求很快构成了物流和融资方面的诸多挑战，但我们知道如何解决这类问题。通过整合并提供实时更新的全球疫苗生产和可用数据，各个国家和国际组织能够通过合作填补疫苗缺口。

虽然对 COVAX 的捐款姗姗来迟，但目前的资金已足够支持向低收入和中等收入国家约 30% 的人口提供疫苗。这是一个好的开端，世界需要在 2022 年上半年内为最不发达国家提供资金，使其疫苗覆盖率达到 70%，并在国家层面提高疫苗接种能力。

02 遏制疫情蔓延

除了尽可能快地弥合全球在疫苗接种率上的差距，我们还必须在新的疫情暴发之初及时遏制病毒传播。这可以帮助各国解除封锁措施，避免学校和企业的反复关停。

为了降低变异毒株的跨境传播风险，世界必须投资于便捷的快速检测工具、一个可以共享基因序列的系统，以及一个能在有需要的地方快速提供专业建议和产品（如氧气、个人防护装备和挽救生命的药品）的机制。

我们已经在诸如脊髓灰质炎和疟疾等疾病上成功地做到了这一点：用数据为遏制疫情的行动提供信息。我们需要专家的支持并备好氧气、个人防护装备和药品等应对物资，可以在发生重大疫情时随时部署。私营部门也可以发挥作用，利用其在物流方面的专长，缩短交货时间、填补供应缺口。

03 协调全球响应

2020 年初建立的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠防控新工具”倡议（ACT-A）是一个里程碑，它标志着各国政府、国际组织和私营部门共同应对危机。我们现在需要各国政府任命一名新冠疫情全球应对负责人，这些负责人可以直接向国家元首汇报，并在 2022 年底前定期召开会议。这个独立的全球临时协调机制可作为 ACT-A 的有力补充，帮助我们达成用集体行动终结疫情的目标，并为未来疫情防控所需的长期协调机制提供一个可供参考的模式。

对于在全球健康领域工作的人来说，新冠疫情期间发生的很多事都令人失望，却并不让人意外。一直以来，低收入国家依赖高收入国家的捐赠，但这一次，这个系统在捐赠国本身也遭遇同样困境的时刻失效了。未来的 18 个月不必重复过去 18 个月的老路，但是，除非我们从根本上解决阻碍前进的不平等问题，否则我们将无法开启新的篇章。

现在的我依然对世界的潜力充满乐观，健康不是一场零和博弈 —— 我们可以通过规划、投资、合作和吸取经验教训来满足每个人的需求。这场大流行病的代价已经高得令人无法承受。终结新冠疫情不能以牺牲其他全球健康与发展工作的进展为代价。终结新冠疫情所需的集体行动，也将在减贫、促进性别平等以及根除脊髓灰质炎等方面发挥同样的重要作用。

如需了解更多，欢迎阅读盖茨基金会政策和倡导部门的负责人加吉・戈什（Gargee Ghosh）分享的白皮书，其中有更多世界可以为终结新冠危机采取的行动。