谷歌云市场抽成比例有望暴降至 3% ，国内巨头大多抽取 10%

雷锋网按：如今，云计算厂商与 ISV、SI、渠道等合作伙伴的关系配合越来越紧密。因为只有这样，才能带给最终客户更好的交付和使用体验，同时进一步扩大云厂商本身的市场空间。从苹果的 App Store，到 Salesforce 的 AppExchange、AWS Marketpalce、阿里云云市场，商业、技术、产品、流量营销等指标，成为衡量生态 + 社区化的经济形态成功与否的标志。

9 月 27 日，据外媒 CNBC 报道，一位不愿透露姓名的知情人士透露，谷歌正在下调服务商在其云平台（Google Cloud Platform）上购买其他软件供应商的产品服务时获得的收入分成，其抽成比例从原来的 20% 降至 3%。

报道分析，在云基础设施落后于亚马逊 AWS 和微软 Azure 的谷歌云，正试图吸引 ISV 通过谷歌云平台进行产品销售。而此举也是 Thomas Kurian 于 2019 年成为谷歌云 CEO 以来，为提升云计算市场竞争力而做出的最新努力。

“我们的目标是为合作伙伴提供业内最好的平台，和最具竞争力的激励措施。我们云市场的收入分成比例会有所调整。”谷歌发言人在一封电子邮件中透露。

目前在谷歌云平台上，ISV 可以找到很作著名软件公司产品，包括 Confluent、Elastic、MongoDB 和 Twilio。不过，像埃森哲、Equifax、FactSet、FreshWorks、惠普和 Xilinx 等公司产品，还是入驻了 AWS Marketpalce。

根据瑞士银行分析师今年早些时候的估算，市占率排名第一的 AWS，其收入分成约为 5%，按照这一比例，其每年仅在这一项收入上就可以达到 10 亿至 20 亿美元。

是竞争？还是监管？

不过，该报道还分析，除了谷歌外，过去几个月，大型科技公司都在减少他们的平台收入分成，包括面向 C 端和 B 端应用平台。这种举措的动力或许源于竞争，但亦或许也源自于监管和法律限制。

例如，今年 7 月，在谷歌移动应用商城 Google Play 上年均 100 万美金销售额的开发商，平台向其收取的佣金分成就从原先的 30% 下降到了 15%。

同样在今年，苹果为年销售额低于 100 万美金的应用开发商提供了类似的折扣。（值得一提的是，苹果在本月被裁定，将不再禁止开发商提供外链等方式引导用户下载应用。）

8 月，微软也降低了其 Windows 应用商城游戏类产品的抽成比例，从 30% 下调至 12%。

而在云市场方面，微软 Azure 在 7 月表示已经将抽成比例从 20% 下降至 3%。微软云计算和人工智能平台首席运营官 Charlotte Yarkoni 在一份声明中表示：“我们的佣金只是为了抵消为客户开具发票和运营市场的运营成本…… 我们并没有试图拿走合作伙伴的的收入。与其他云供应商不同，我们的生态系统是为了帮助合作伙伴更好地进行解决方案的销售。”

抽成多少才算合理？

关于这一问题，历来属于公开但却非常敏感的话题。不同类型的平台都有相应的运营规则和制度，平台方稍一不注意提升或降低抽成，都会引起热议。具体到对 ISV 的支持和收费模式上，如今也会因服务商不同类型的软件交付模式，如镜像、资源编排、SaaS、API、咨询服务、下载等，存在不同的收费体系，但平均佣金抽取比例大致维持在 10% 左右。

▲ 阿里云市场佣金规则

▲ 腾讯云市场佣金规则

▲ 华为云市场佣金规则

事实上，国内各类云市场近些年也在通过开放更多接口和工具、放宽服务商入驻条件、以及降低抽成比例，以吸引更多的服务商加入进来。

但也有业内人士向雷锋网表达观点，“平台只会增加不会降低。”T 研究分析师指出，

“如果要生态盈利，应该是让生态伙伴能赚到钱，但这个前提是平台先赚到钱，所以平台要做的事情是先盈利，实现正向运转，再辐射生态。从这一点出发，平台应该要经历一个去芜存菁的过程必然阵痛。同时再结合云服务商自身情况，KPI 激发潜力，抽成比例仍是一道线，这道线不能随便乱动。上调和下降都是伤筋动骨的决定。”

关于佣金规则方面，雷锋网注意到，每一次规则逻辑的改动也会跟平台上服务商进行沟通、评估。

或许关键不在于多少，而在于：站在云产业的角度，市场空间想要壮大，就不能永远靠返利、补贴、降低抽成这种内卷方式解决根本问题。