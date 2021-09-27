1999 元至 15999 元，科大讯飞发布投影仪、麦克风投屏器等三款办公新品：支持离线转写功能

9 月 27 日消息，科大讯飞消费者业务在北京召开发布会，推出讯飞 AI 投影仪 AP10、讯飞 AI 无线投影仪 AP10W、讯飞 AI 麦克风投屏器 MC10 三款全新办公产品，上市价格分别为 15999 元、5999 元、1999 元；其中讯飞 AI 投影仪 AP10、讯飞 AI 麦克风投屏器 MC10 已开启现货发售，讯飞 AI 无线投影仪 AP10W 将在 10 月 20 日开启预售。

讯飞消费者业务针对 AI 办公和 AI 学习赛道已经发布翻译机、智能录音笔、智能办公本、AI 学习机和翻译笔等产品，并不断拓宽新品类，今天推出了 AI 投影仪及 AI 投屏器产品，旨在针对办公场景。

全向收音 AI 转写 会议记录即时出稿

全新发布的三款产品均搭载了高性能全向麦克风阵列，支持最远 10 米距离拾音，采用先进的智能降噪算法和智能语音识别技术，支持在会议过程中对内容进行录音，并自动分角色转文字记录，快速形成会议纪要。会议转写结果即时可见，中文转写准确率高达 98%，更支持 8 种外语和 12 种中文方言转写。转写内容支持智能编辑，可有效过滤语气词，并自动实现字词修正、智能分段等文本整理功能。

两款投影仪设备支持讯飞行业首发的离线转写功能，网络信号较差或者无法联网的情况下，依旧能够对会议进行录音和转写，拓展使用场景的同时更便于用户保护信息安全。

配合“讯飞智影”PC 客户端，三款新品支持自动输出多种会议记录，包含详细会议记录、会议语音记录、会议摘要。讯飞 AI 投影仪 AP10 和讯飞 AI 无线投影仪 AP10W 额外支持 OCR 文字识别功能，录音时自动识别会议文档内容并自动截屏，输出图文并茂的会议记录。

▲ 讯飞 AI 投影仪 AP10

针对涉外沟通等跨语言工作场景，此次上市的三款产品均内置多语种翻译功能，外语录音时能够将通话内容实时转写成译文，并在会议记录中对照显示，同样支持 8 种外语转中文和 12 种中文方言转写。其中，讯飞 AI 投影仪 AP10 和讯飞 AI 无线投影仪 AP10W 支持接入无线蓝牙耳机，实现同声传译功能，真正打破语言障碍。

此外，讯飞 AI 投影仪 AP10 和讯飞 AI 无线投影仪 AP10W 兼容讯飞听见会议和第三方会议软件，可独立发起会议或加入云会议。在“讯飞智影”PC 客户端中，用户能够对会议记录进行高效管理，包括在线查看、编辑、一键导出和分享等等。两款投影仪设备额外支持讯飞 cast 功能，允许用户快速上传会议文档，精简会前准备步骤，同时提供 2G 免费云存储空间，可存储 600 + 份半小时会议录音文件。

高安全云存储服务 适配不同会议场景

作为会议设备，讯飞本次发布的三款产品都采用了高度安全的云存储方案，确保会议记录安全、准确、可靠。

具体使用场景中，用户可通过分享加密提取码给其他参会者或同事进行会议记录提取，提取时不可篡改内容，保证了源文件一致性；讯飞 AI 投影仪 AP10 和讯飞 AI 无线投影仪 AP10W 额外支持本地离线 NAS 服务，允许接入热点的设备使用提取码进行提取，保证了本地信息安全；讯飞可为高度定制化的客户提供私有化部署服务，解决数据安全和会议记录同步提取等问题。

▲ 讯飞 AI 无线投影仪 AP10W

两款投影仪产品支持全自动梯形校正和全自动画面对焦，适配更多会议室布局。讯飞 AI 无线投影仪 AP10W 采用滑盖设计，即开即用，内置 20000mAh 大容量电池和 6 英寸多点触控屏幕，便于携带和移动使用。两款投影仪在画面上均支持 1080P 全高清分辨率，讯飞 AI 无线投影仪 AP10W 更内置酷喵影库，配合双扬声器立体发声设计，为会议场景和娱乐场景提供了高品质的音视频环境。

讯飞 AI 麦克风投屏器 MC10 采用即插即用设计，不需要任何软件驱动，避开了不同公司、不同会议室的软投屏环境问题，保证会议高效进行。投屏延迟方面，讯飞 AI 麦克风投屏器 MC10 提供了毫秒级传输，延迟接近 0。

▲ 讯飞 AI 麦克风投屏器 MC10

针对会议场景下的大屏需求，讯飞此次推出的三款新品集成了传统大屏显示工具、会议麦克风、会议录音转写机、会议扬声器等设备功能于一体，一台设备即可轻松完成高质量会议。

值得注意的是，此次发布会同期，讯飞消费者业务还迎来成立之后首次品牌升级，更有十家讯飞直营店在上海、北京、深圳、杭州、南京等地开业。