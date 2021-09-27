世界最小“盾舰”亮相中国航展，排水 20 吨带垂发

IT之家 9 月 27 日消息 第十三届中国国际航空航天博览会将于 9 月 28 日开幕。

据央视报道，我国自主研发的世界最小“盾舰”届时将在船舶馆亮相。

据介绍，该作战艇长 15 米，宽 4.8 米，排水 20 吨，配有各种作战武器，可在自主航行的基础上实现对海、反潜和防空等军事应用，同时可以执行安防警戒海洋测量等功能。

IT之家了解到，该舰还配备了垂直发射的对海型的导弹，在这种舰艇上是相当罕见的。