美股主要中概股全线上涨，蔚来、理想汽车涨逾 3%，知乎上涨 6.27%

北京时间 9 月 28 日消息，投资者预期美联储下个季度将缩减购债规模、明年上调利率，美国国债利率上涨，科技板块下跌。截至收盘，道指涨 71.37 点，涨幅为 0.21%，报收 34869.37 点；标普 500 指数跌 12.37 点，跌幅为 0.28%，报收 4443.11 点；纳指跌 77.73 点，跌幅为 0.52%，报收 14969.97 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

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▲ 下跌的其他中概股

▲ 过去一年蘑菇街营收暴跌 39% 股价跌 54%

过去一年蘑菇街股价表现相当糟糕，累计下跌 54%。最近股东损失更惨，过去 90 天股价累计下跌 40%。不过，蘑菇街上市时间还不长，随着时间推移，它可能还有时间证明自己。

过去一年蘑菇街营收暴跌 39%，相当糟糕。鉴于它尚未盈利，股价下跌 54% 也不算过分。虽然如此，如果其营收未来能出现增长，股东的好日子就还在后头。鉴于过去一年大盘上涨 37%，蘑菇街股东对于自己亏损 54% 就更不满了。过去 3 个月下跌 40%，意味着市场似乎不认为蘑菇街解决了面临的所有问题。

常规交易中蘑菇街下跌 0.02 美元，跌幅为 1.92%，报收于 1.02 美元。

美国/国外科技股

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▲ 马斯克承诺将继续扩大在中国投资 特斯拉一度涨超 3%

特斯拉上周末宣布激活车辆上的“请求”按钮，点击该按钮，车主能申请加入特斯拉 FSD 软件的测试活动。FSD 测试在某种程度上可以说是公关活动，它表现越好，特斯拉在监管机构的印象就越好。这还是一个营销活动，FSD 在现实世界的表现越好，乐意掏钱购买的车主就会越多。

在周末发送的一封电子邮件中，CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 称 9 月份最后一周将是特斯拉“最紧张的交付周”。马斯克对员工为提高交付量进行的努力表示感谢。

马斯克日前以视频方式参加了互联网大会，承诺特斯拉将继续扩大在中国的投资。受这些因素影响，常规交易中特斯拉涨 16.97 美元，涨幅为 2.19%，报收于 791.36 美元，盘中一度摸高 799 元，涨幅达到 3.17%。