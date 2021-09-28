亚马逊员工质疑：智能语音助手 Alexa“占领汽车之路”挑战重重

北京时间 9 月 28 日早间消息，据报道，亚马逊希望第三方汽车和 Alexa 能够紧密整合，然而上述的各种计划喜忧参半。虽然 Alexa 继续在汽车市场提高渗透率和普及面，但是该公司的一些前任和现任员工却对媒体表示，他们对这一商业模式心存质疑。

2014 年，亚马逊推出了自有的智能语音助手 Alexa，之后该公司千方百计在各个领域应用 Alexa，把它植入了各种各样的第三方电子设备中，比如电视机、微波炉，甚至是家庭挂钟。

亚马逊推广 Alexa 语音助手的一个特殊领域是汽车，要知道，汽车是消费者在住所之外停留时间相当长的一个地方。2018 年，亚马逊推出了 Echo 智能音箱的一个特殊版本“Echo Auto”，相当于是面向汽车的一个插入式设备，用户安装之后就可以在汽车内使用 Alexa 语音助手。除此之外，亚马逊还给汽车推出了媒体播放硬件 FireTV，另外在最近几年，该公司也在 Alexa 的移动客户端中增加了有关汽车的许多功能。

根据美国科技媒体获得的亚马逊内部文件显示，该公司“Alexa 汽车”团队曾经预计汽车司机们能够和 Alexa 展开各种交互，使用量能快速增长。然而时至今日，这个团队在增加司机使用量和商业创收方面依然处于尴尬境地。

Alexa 汽车团队最初曾预计，安装 Alexa 的汽车终端数量将会在 2021 年达到 1200 万辆，到 2022 年将会增加到 2900 万辆。作为对比，截至去年六月，Alexa 移动客户端的月度活跃用户人数为 5600 万人。

Alexa 在汽车行业正在逐步建立存在感，包括德国宝马、美国福特、日本丰田等在内的全球十多家汽车制造商已经在一些车辆型号中植入了 Alexa 语音助手。

内部文件显示，2021 年，Alexa 汽车团队确定了三项重点工作，那就是 Alexa 在汽车内的交互量、渗透率以及商业创收。另外在商业模式上，亚马逊将汽车安全性列为了突破口之一。值得一提的是，德国奥迪等品牌希望语音助手在汽车驾驶安全方面提供更好的用户体验。

去年底，Alexa 汽车团队曾经考虑把面向普通家庭的“Alexa 安防”功能逐步推广到汽车市场。另外，亚马逊还推出了一些道路旁的车主协助活动，此外开始把家庭安防智能摄像头 Ring 和汽车进行整合。

内部文件显示，上述各种产品和汽车的整合遭遇了挑战。其中的一个问题是汽车厂商推出 Alexa 和亚马逊相关的新功能十分迟缓。其中的一个文件显示，由于汽车制造商本身所面临的问题，他们有时候甚至需要两年的时间才能够推出亚马逊 Alexa 相关的新功能。

据报道，瑞典汽车制造商沃尔沃曾经通知亚马逊，本公司自行开发应用 Alexa 语音助手功能的计划，需要往后推 12 个月。

亚马逊遭遇的另外一个难题是汽车的联网情况。目前对于绝大多数新车产品来说，上网功能是一种需要消费者额外付费的选配功能。内部文件显示，在初期的汽车联网免费使用期结束之后，只有很少的车主（占比大约为 5%）开始付费继续使用汽车移动数据上网业务。

亚马逊一份内部文件提到，汽车上网率不高，影响了 Alexa 语音助手在汽车市场的增长，影响了司机交互量、市场对于 Alexa 汽车功能的了解，以及商业盈利计划实施。