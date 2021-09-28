英国制药巨头 GSK 联手英国国王学院：基于 AI 开发癌症疗法

近日，英国国王学院和制药巨头葛兰素史克 (GSK) 联手，开发一种基于人工智能的癌症治疗方法，研究基因如何在疾病中发挥作用，双方的合作将持续五年。

据报道，GSK 公司将有 10 名人工智能专家和 10 名肿瘤学专家一起在他们的实验室进行讨论，来提高临床决策和改善治疗及结果。

据了解，该癌症治疗方法是在治疗过程中密切观察患者，了解某个细胞多久会对治疗产生耐药性或治疗后复发的时间，将得到的数据传输给制药商，开展个性化治疗模块。截至目前，每 5 名患者中有 1 名患者对新药有反应，新药可以增强机体对癌细胞的免疫反应。

国王学院的副总裁 Richard Trembath 教授表示：“这是个令人振奋的合作，将产业界和学术界的专业知识结合在一起，提高改善癌症的潜力。”

此次合作将将侧重于研究实体癌症，并使用 GSK 生产的药物来观察它们对细胞的功效。在人工智能的帮助下，研究人员将能够监测某些生物标记或其他迹象，能够更准确地预测癌细胞的下一步移动，这将使患者受益，因为可以避免癌症复发。

同时，国王学院综合癌症中心负责人 Tony Ng 教授补充说，癌症治愈后的复发率非常高，医生会为这些患者制作“数字化双胞胎”，测试不同的治疗方法以获得更好的成功。

“数字化双胞胎”是指以数字化方式拷贝一个物理对象，模拟对象在现实环境中的行为，对产品、制造过程整个进行虚拟仿真，从而提高产品研发生产效率。

癌症中心团队正在将患者与双胞胎结合起来观察，并把得到的信息反馈给临床试验或临床管理算法，“数字化双胞胎”不仅会告诉我们哪个患者有高风险，还会告诉肿瘤学家应该怎么做。

据了解，由于大量的数据可以通过人工智能准确的计算出来，该 AI 算法可以帮助肿瘤学家了解癌症，是否有可能扩散到身体的其他部位，以及确定细胞是否正在抑制免疫系统，团队将尝试开发一种“多模式监控工具”来确定这些疑问。