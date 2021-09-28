荣耀 Magic3 至臻版融合计算摄影体验：多摄融合效果拔群

最近荣耀进行了一场 Magic3 系列影像技术发布会，在这场发布会上，荣耀发布了 HONOR Image Engine 计算摄影平台的全新多主摄融合影像技术，这一技术利用 AI 算法开启了计算摄影的新纪元。这篇文章，我们就来看一下荣耀 Magic3 至臻版所采用的融合计算摄影具体场景表现如何。

技术解析

荣耀 Magic3 至臻版搭载了一枚 5000 万彩色 1/1.28 英寸大底的 imx700 主摄、6400 万像素潜望式长焦镜头（支持 OIS 光学硬件防抖）、6400 万像素超广角镜头、6400 万像素黑白镜头和激光对焦传感器的“全主摄”组合。在参数上没有任何一个镜头是凑数的，在 8*8 分区 dToF 激光对焦功能的加持下，即使在弱光环境下，也能实现快速的准确对焦。

荣耀此次发布的多主摄融合影像技术则是通过将数以万计的机器学习，利用强大的 AI 算力来融合黑白镜头与彩色镜头的照片。之所以采用这种方案，是因为黑白镜头没有滤波片，能采样到更多的纹理细节。这个融合思路我们最早在华为 P9 的黑白双摄上看到过，而如今在荣耀 Magic3 系列上得到了传承。当然由于 AI 算力的日新月异，实际的合成效果已经不可同日而语。需要注意的是，这个主摄融合模式更适合在光照充足的固定场景下使用。

除了主摄的黑白融合，笔者更惊讶的其实是超广角融合和长焦融合的算法。在过去，如果我们需要用 0.5-1 倍之间的焦段拍摄的话；就只能用超广角裁切，如果需要用 1-3.5 倍之间的焦段拍摄的话，就只能用主摄放大了，而在经过裁切和放大中，我们的画质就会受到损害。

荣耀这次的解决方案是：在这些处于中间焦段，同时调用超广和主摄。通过机器学习的算法拼接两张照片。从而得到一张画质更好的照片，同样的道理也可以用在主摄和长焦上。经过这样的算法，手机的各个焦段间再也没有盲区了，仿佛搭载了一颗变焦镜头。

以上两种融合算法已经在正式版系统中更新了，想要使用主摄融合的话需要在“更多”中开启高像素模式，然后点击屏幕上方的 50MP，然后选择 64MP 即可开启。在主摄融合算法下我们需要像拍摄夜景模式那样拿稳手机 3 秒钟，然后再等待几秒钟算法合成。而长焦和广角融合采用自动调用的策略，不需要额外操作，完全无感。

我们用荣耀 Magic3 至臻版在主摄开与关的两种情况下分别拍摄一张照片，看看它的表现如何，具体会有怎样的改观。

关闭主摄融合↓

打开主摄融合↓

可以看出，不开启主摄融合的情况下效果就已经不错了，但打开主摄融合的情况下锐度更上一层楼，暗部细节也有所提高。下图亦是如此，地砖的纹理表现的更好了。

关闭主摄融合↓

打开主摄融合↓

下面这两张图中有大量的树叶，对画面锐度和暗部细节要求都很高，开启主摄融合后模糊的树叶处有了不小改善。

关闭主摄融合↓

打开主摄融合↓

为了验证它这个算法究竟是不是噱头，我们分别遮挡一下辅助镜头，来看看荣耀的算法能有多少提升。首先是主摄融合，我们遮挡住中间的黑白镜头，然后放大看一下细节，可以看出左边没遮挡的画质显著高于右边遮挡过的画质，看来主摄融合的确发挥了作用。

左图为正常，右图为遮挡↓

接下来我们看一下长焦融合算法的表现，长焦和超广角会用主摄进行融合，因此我们直接遮挡主摄来看看效果。可以看出右边遮挡后的铁架子上出现了显著的锯齿状纹路，而左边正常拍摄的看起来就更为锐利。看来多摄融合系统的的确确是发挥了作用的。

左图为正常，右图为遮挡↓

样张对比

理论归理论，我们接下来就看看实际表现如何。由于IT之家所在的城市连续阴雨，因此一下拍摄的照片会略暗一些，实际在光照充足的环境下多摄融合算法表现会更好。这里，IT之家选择苹果最新的旗舰产品 iPhone 13 Pro Max 与荣耀 Magic3 至臻版进行更加细致的对比。

iPhone 13 Pro Max 三摄模组均采用 1200 万像素镜头，但光圈大小有所区别，其中主摄为 F1.5 光圈，3 倍长焦为 F2.8 光圈而超广角为 F1.8 光圈。同时在算法上也有提升，苹果在 iPhone13 系列手机上首次提供了智能 HDR 4 算法，可以通过多帧合成提供更好的画质。

iPhone 相机中的 HDR 模式时，iPhone 相机会以不同的曝光度快速拍摄照片，一张采用正常的曝光，另外两张分别采用场景中最亮和最暗部分的曝光，然后自动合并这三张照片，最终形成一张色彩和细节更加出色的 HDR 照片。说到底，也是一种影像融合的模式。

首先我们测试一下主摄的表现，必须肯定的是，两张样张表现都非常出色，解析力很强，妥妥的神仙打架。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

放大以后，我们就可以看出更明显的区别，左边荣耀的样张锐度显然更高一些，颜色也更鲜亮。

在下面这两张中，整体观感很接近，但右边的树丛中还是苹果的暗部细节要更加丰富一些。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

下面这两张二者都非常完美，可以说是难分伯仲。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

下面这组是长焦对比，同样都是非常优秀的水平。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

下面这两张中，荣耀的锐度和清晰度更高，而苹果这边的暗部细节要更为丰富一些。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

以上是主摄融合样张的对比，我们接下来再看一下长焦融合和超广角融合的对比。首先是 2.8 倍长焦，在这个尴尬的倍数下，传统的独立长焦镜头很难发挥作用，因此只能用主摄裁切。而荣耀利用双镜头融合计算，最终实现了高锐度高亮度的 2.8 倍照片。

荣耀 Magic3 至臻版↓

相比之下苹果这边就要寡淡一点，解析力也略逊一筹。

再来看一张 2.6 倍长焦对比，荣耀这边对楼牌本身的颜色还原的要更好一些。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

我们再来看看超广角融合的对比，在各种算法中，笔者觉得超广角融合是最为实用的，因为我们经常会出现主摄角度太小拍不下来，广角太广主题不突出的情况，然后就需要实用 0.7-0.9 倍的广角，而荣耀的超广角融合算法就能让主摄介入这个焦段的拍摄，大大提高画质。

下面这两张中，荣耀的解析力更好一些，完全不输主摄，而苹果则拥有更养眼的色彩表现。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

这张 0.8 倍广角对比中，苹果的白平衡就有些不太对了，而荣耀还原的更为精准一些。

荣耀 Magic3 至臻版↓

iPhone13 Pro Max↓

总结

手机为什么仍然无法替代相机呢？就是因为相机可以拥有大量的、各种焦段的镜头，同时传感器面积是手机的数十倍。手机的空间毕竟是有限的，堆料也会堆到极限，接下来的提升就要靠算法了。而荣耀这边则为我们交出了一份新颖的答卷：通过算法让多个不同焦段摄像头的融合，实现更高的画质和更自然的焦段过渡。

强悍的硬件 + 新颖的软件，让荣耀 Magic3 至臻版毫无疑问是目前安卓阵营拍照表现的新星，哪怕与 iPhone 13 Pro Max 对垒也打的有来有回。如果你是一个热爱手机影像的摄影达人的话，荣耀 Magic3 系列全新的融合计算摄影毫无疑问是安卓领域中的好选择。