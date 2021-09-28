友达董事长：Chromebook 在学生中很受欢迎，其需求被过度下调

由于 Chromebook 需求疲软，11.6 英寸面板的价格正在下跌，但友达董事长彭双浪对未来几年 Chromebook 的需求持乐观态度，并称 Chromebook 的需求被过度下调。

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此前的报道指出，9 月份，11.6 英寸面板价格下跌超过 0.50 美元/片，而 14 英寸和 15.6 英寸 HD TN 面板价格持平。

随着封锁措施的逐渐解除，品牌供应商已迅速将重点从 Chromebook 转移到商用笔记本电脑上。9 月份商用笔记本的 IPS FHD 面板价格上涨了 0.20-0.30 美元。

近日有消息称 Chromebook 的需求放缓，最近 PC 公司向供应商的订单量减少了至少 20%，这意味着今年 Chromebook 出货量或许会比先前预估的少 1000 万台。

不过彭双浪认为 Chromebook 的需求被过度下调，他表示，Chromebook 在学生中很受欢迎，主要用于教育，即使解除封锁，远程学习也将帮助学生保持正轨并与世界保持联系。

另外，彭双浪指出，Chromebook 主要使用 11.6 英寸面板，但一些品牌正在转向更大的面板，例如 14 和 15 英寸，这对面板制造商来说是一个好兆头。

此前笔记本供应商惠普和宏碁也表示，有迹象表明各国政府将继续投资教育硬件，尤其是美国和日本。