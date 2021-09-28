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与福特合资工厂投产后，SK 创新 2025 年电池年产能将超 200 GWh

2021/9/28 12:13:06 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：姜戈
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9 月 28 日消息，在 9 月 16 日宣布特别股东大会同意剥离电池业务时，SK 创新曾透露，他们现在手握的电池订单超过 1000 GWh，在电池厂商中位居前列，这也需要他们将电池的年产能，由目前的 40 GWh，提高到 2025 年的 200 GWh 以上

而从 SK 创新在官网公布的消息来看，在他们与福特合资的工厂建成之后，他们 2025 年电池的年产能就将超过 200 GWh。

福特汽车和 SK 创新当地时间周一在官网宣布，他们将投资 114 亿美元，在美国建设一座生产 F 系列电动皮卡的工厂和 3 座电池工厂，计划在 2025 年投产。其中的 3 座电池工厂，将通过两家公司成立的合资公司建设，SK 创新将投入 44.5 亿美元，也就是占到合资公司一半的股权。

福特汽车和 SK 创新合资公司建设的 3 座电池工厂，1 座位于田纳西州斯坦顿，另外两座在肯塔基州 Glendale，前一座工厂建成后的年产能将达到 43 GWh，另外两座是 86 GWh，3 座工厂全部投产之后，就将具备每年生产 129 GWh 电池的能力。

SK 创新在官网上表示，与福特合资公司建设的电池工厂，加上他们计划在佐治亚州建设的另外两座工厂，5 座工厂全部建成之后，他们在美国的工厂就将具备年产 150 GWh 电池的能力。到 2025 年，SK 创新将确保他们在全球的电池年产能超过 200 GWh。

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关键词：SK 创新电池 厂

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