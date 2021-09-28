NASA 将“麦片盒”大小的卫星送入太空，以寻找全新行星

北京时间 9 月 28 日消息，据外媒报道，美国国家航空航天局 (NASA) 向太空发射了一颗“麦片盒”大小的卫星以对“热木星（hot Jupiters）”展开分析，这种行星是指轨道靠近宿主恒星的行星。

这颗小卫星被命名为科罗拉多紫外线凌日实验（CUTE）卫星，其在本周一（当地时间 9 月 27 日）下午被送入太空。根据《每日邮报》报道，这是第一颗由 NASA 资助被送往太空的方块卫星 (CubeSat)，其任务在于研究围绕其他恒星运行的系外行星。

当地时间 9 月 27 日下午 2 点 15 分，NASA 在美国加州的范登堡太空军基地将 Landsat 9 卫星和 CUTE 方块卫星一同送往太空。

Landsat 9 是 NASA 最先进的观测卫星，其顺利发射升空延续了该机构长达 50 年的尖端技术纪录。NASA 的 Landsat-9 项目科学家杰夫・马瑟克博在接受 BBC 记者采访时表示：“我们已经收集到了地球在过去半个世纪中的演变历史，结果令人印象深刻。例如，我们能够看到已经发生的自然灾害，包括火灾、飓风和昆虫爆发，而在那之后是长达几十年的生态系统修复期。

按照方块卫星研发团队的说法，这颗被称为“早餐麦片盒（Cheerios box）”的方块卫星源自 NASA 的一项实验，其旨在探索小型卫星可以完成什么样的任务。科罗拉多大学博尔德大气与空间物理实验室 (LASP) 的首席研究员凯文・弗朗斯 (Kevin France) 表示，方块卫星的项目“令人兴奋，但也有点令人生畏”。