清华首个 AI 学生华智冰首次露正脸唱歌

IT之家 9 月 28 日消息 今年 6 月 15 日，清华大学举行计算机系“华智冰”成果发布会。作为中国首个原创虚拟学生，华智冰即日起将在清华园里开启学习和研究生涯，其已经在清华大学计算机系知识工程实验室内拥有了自己的座位和人名牌。

近日，团队首次发布了她的正面露脸视频，并带来一首《男孩》。视频里的她歌声甜美，表情动作也十分真实。据介绍，她的歌声、人类生物学特征全部由人工智能完成，肢体则有团队成员进行训练完成。

据悉，华智冰将师从清华大学唐杰教授，即日起开启在清华大学的学习和研究生涯。

IT之家了解到，华智冰是由清华大学计算机系、北京智源研究院、智谱 AI 和小冰公司联合培养，可以作诗作曲，生成图画，还将具有一定的推理和情感交互的能力，而她来到清华的第一年将通读“天下书”，不断地为其输入各种语料；第二年进入“精读”阶段，引导华智冰对语料背后的逻辑有更深刻的理解；第三年则培养她的创造力，从此有望在多项认知智能上超过人类。

唐杰透露，华智冰背后的“数字脑”不仅仅能搭载在实体机器人上，未来还能装在数字人、全息人、手机和电脑上，可以更加方便地进入人们的日常生活。华智冰或将在物流、金融、陪护等行业中发挥相应作用；在即将到来的北京冬奥会上，华智冰或将以自己丰富的肢体语言为聋哑群体提供相应服务。

IT之家了解到，华智冰智商和情商双高，可以作诗、作画、创作剧本杀，还具有一定的推理和情感交互的能力。不同于一般的虚拟人物，华智冰背后依托的是中国“悟道”超大规模人工智能模型。