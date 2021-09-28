快手组织架构调整，运营部负责人将于 10 月离职

IT之家 9 月 28 日消息 快手今日宣布：为了更好地推动业务，进一步提升效率，公司已于近期启动了以加强事业部闭环为方向的新一轮组织架构调整；也将从职能型转向事业部制。

此外，原运营部负责人严强发布全员邮件宣布将在 10 月 24 日离职，未来能把注意力放在机器如何让人变得更聪明、更好的激发创造和表达，以及其背后的核心技术研究上，如通用人工智能、无限算力和脑科学。

IT之家知悉，经过此轮架构调整，快手主站产品运营、电商、商业化等在内的多个核心业务单元基本实现业务闭环。原产品负责人王剑伟任主站产运线负责人，原 X7 业务负责人笑古任电商事业部负责人，原商业化业务负责人马宏斌任商业化事业部负责人。

调整后，包括研发、数据分析、PMO 业务等在内的中台职能型部门中，涉及与业务强相关的，都将按加强业务闭环的方向，对应拆分至各业务事业部。

值得一提的是，此轮组织架构调整中还正式设立了主站产运线，对主站产品部、运营部、用户增长部、游戏生态、搜索等业务进行收拢。这表示快手电商事业部、商业化事业部、国际化事业部、游戏事业部等四大事业部架构至此基本成型。

（科普：职能型架构 Functional Structure 的特点是公司自上而下按照相同的专业领域，把部门、中心等组合起来，例如苹果和早期的腾讯；而事业部制架构 Divisional Structure 则是按照产品、服务、业务集群或利润中心来组建部门，比如阿里巴巴）