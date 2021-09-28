TikTok 月活破 10 亿，仅用了腾讯、Google、Facebook 等“前辈”一半的时间

TikTok 在全球范围内的崛起之势已经不可阻挡。尽管，TikTok 曾在美国、印度和其他地区遭遇监管审查风波，但其在世界各地的用户数量、月活数仍然在激增。

9 月 27 日晚间，TikTok 发布公告称其全球月活跃用户已突破 10 亿。这也意味着，TikTok 已经成功跻身 10 亿月活用户（MAU）俱乐部，并与 Facebook 旗下 Instagram、Facebook、WhatsApp、Messenger 以及微信，并肩成为日前全球用户活跃度 Top5 的应用。

但最令人惊讶的是，TikTok 做到 10 亿的月活用户数，仅仅用了 4 年的时间，这一成绩，在全球所有月活跃超过 10 亿的产品中，遥遥领先。

4 年月活 10 亿，仅用了大多“前辈”一半的时间

2021 年，Facebook 月度活跃用户已高达 29.0 亿人。然而鲜有人知的是，作为全球社交霸主的 Facebook，用了 8 年的时间，才将月活用户数做到 10 亿。

此外，Whats App 被 Facebook 以 160 亿美元收购后，于 2016 年 2 月宣布用 7 年的时间终于获得 10 亿用户。2016 年 7 月，Facebook 再次宣布，聊天应用 Messenger 也迎来了 10 亿用户，作为对比 Messenger (2011 年分拆为独立应用) 也用了 5 年时间。

作为 TikTok 对标的重要对手，Instagram 月活突破 10 亿也用了 8 年。

与 WhatsApp 经历类似，Instagram 面市第二年，就被 Facebook 以 10 亿美元收购。是当时美国历史上第一个估值高达 10 亿的应用软件。2018 年 6 月，Instagram 宣布其月活跃用户量突破 10 亿关口，而当时 Instagram 估值超过 1000 亿美元。

据雷锋网统计，全球范围内月活跃用户数超过 10 亿的互联网应用中，Gmail 用了 12 年月活数突破 10 亿大关，谷歌地图用了 11 年，支付宝用了 15 年，快手用了 10 年，微信用了 7 年，快手用了 10 年。

如今，TikTok 被认为是能和全球社交霸主 Facebook 抗衡的竞争者。其令人吃惊的扩张速度，让对手坐立不安。

Instagram CEO 曾坦言：“TikTok 是个令人难以置信的强大竞争对手，甚至是我们见过的最强大竞争对手。”

连扎克伯格都不得不承认，TikTok 确实是中国科技巨头的首个在全球范围内做得很好的消费互联网产品。但他认为其严格的审查机制不符合他所认为的“互联网精神”。

由此，包括扎克伯格在内的多名美国企业家，也成为了 TikTok 被美国制裁的背后推动者。

字节跳动的又一里程碑

在《十亿次感谢》的公告中，TikTok 表示：“自 2020 年 7 月以来，TikTok 全球月活跃用户增长了 45%。现在，全世界每个月都有超过 10 亿人来 TikTok 学习、欢笑或发现新东西。”

目前，全球范围内月活跃用户数超过 10 亿的互联网应用，大多掌握在谷歌、微软、Facebook、苹果、腾讯、阿里这些老牌科技巨头手中。

因此 10 亿的月活，对于年轻的 TikTok 乃至字节跳动，是一个有非常意义的里程碑。

在不到两年的时间内，TikTok 的用户数也几乎翻了一番。

据字节方面披露的数据显示，截至 2018 年 1 月，TikTok 全球用户约为 5500 万；到 2018 年 12 月，这一数字超过 2.71 亿；到 2019 年 12 月，这一数字增加到 5.07 亿；去年夏天，该应用的月活跃用户接近 7 亿。如今，月活用户正式突破了 10 亿。

这一高速增长，还是建立在印度市场、印尼市场被集体封杀的基础上。

据了解，TikTok 自海外发布时就紧紧抓住了年轻人的注意力。

2017 年 8 月首次上线时，仅 3 个月就登上日本 App Store 免费榜第一。与此同时，印度 TikTok 的用户量也超过 2.5 亿。在 2019 年进军巴西后，3 个月时间就在整个巴西迅速风靡，并做到了 300 万的日活跃用户数。

今年 6 月，据字节跳动一份内部材料显示，字节跳动公司 2020 年实际收入达 2366 亿元，同比增长 111%，经营亏损达 147 亿元。截至 2020 年底，字节跳动旗下产品全球月活跃用户数达到 19 亿，全球正式员工数有 11 万人。

这一成绩，在中国互联网企业里也是屈指可数的。

尽管从用户数来看，TikTok 与社交应用巨头 Facebook 相距甚远。但不可否认，TikTok 仍是全球最成功的短视频应用之一。

今年 7 月，Sensor Tower 数据显示，TikTok 在全球范围内下载量已达到 30 亿，成为首款达到这一数字的非 Facebook 系应用。与此同时，TikTok 也已成为 2020 年全球下载量第一的 App，压制霸榜多年的 Facebook 全家桶：Facebook、WhatsApp、Facebook Messenger 和 Instagram。

或许在不久的未来，TikTok 真的能和 Facebook 掰一掰手腕。