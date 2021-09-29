美股收跌，微软下跌 3.62%，哔哩哔哩跌逾 6%，拼多多跌 7.6%

北京时间 9 月 29 日消息，对通胀的担忧和正在发酵的债务上限危机，刺激美国国债收益率上涨，打压科技板块普遍下跌。截至收盘，道指跌 569.38 点，跌幅为 1.63%，报收 34299.99 点；标普 500 指数跌 90.48 点，跌幅为 2.04%，报收 4352.63 点；纳指跌 423.29 点，跌幅为 2.83%，报收 14546.68 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 流利说收到纽交所不合规通知函 半年后或被退市

流利说昨晚公告称，公司已收到签署日期为 2021 年 9 月 17 日的纽约股票交易所信函以及当天发送的电子邮件，向公司通报下述事宜：公司因美国存托股股价而不合规；需要在 2022 年 3 月 17 日前的宽限期内恢复合规。

收到通知函后，流利说需要在宽限期内使美国存托股股价和平均股价恢复到 1 美元以上。如果宽限期内 1 个月最后一个交易日收盘价不低于 1 美元，或过去 30 个交易日平均收盘价不低于 1 美元，流利说将恢复合规状态。如果两个条件均未满足，纽约股票交易所将中止流利说股票交易，并启动退市程序。流利说正在考虑可能的选项。

常规交易中流利说跌 0.01 美元，跌幅为 1.11%，报收于 0.88 美元。

▲ 云集过去连续 30 个交易日收盘价低于 1 美元 收到纳市通知函

云集昨晚公告称，公司已收到纳斯达克股票交易所上市资格部门签署日期为 2021 年 9 月 27 日的书面通知，称由于过去连续 30 个交易日云集美国存托股收盘价低于 1 美元，不符合上市标准。

根据相关规则，宽限期为 180 天，将于 2022 年 3 月 28 日到期。云集在考虑重新符合上市标准的选项，其中包括改变 1 股美国存托股代表的 A 类普通股数量。如果在宽限期内云集收盘价能连续 10 个交易日不低于 1 美元，即可重新符合上市交易的最低标准。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 特斯拉新版本 FSD 软件跳票一周 盘中一度跌超 3%

特斯拉计划星期五发布其全自动驾驶软件（FSD）升级包，比原定计划晚一周。对于众多特斯拉车主而言，他们要等上数周，甚至数月时间才能“尝试”新的 FSD 版本。CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 星期一晚些时候发布推文称，每天将“根据安全评分”向约 1000 人开放 10.2 版 FSD。

虽然市场研究公司 GLJ Research 预计特斯拉第三季度交付量将达到约 22.3 万辆，与瑞士信贷相当，但它对特斯拉股票评级为“卖出”，并表示，无论特斯拉交付量是多少，对于一家过去一年每股收益不足 2 美元的公司来说，778 美元的股价都太高了。当前特斯拉市盈率为 409 倍，GLJ Research 认为特斯拉股价为 67 美元（市盈率为 35 倍）是合适的。

常规交易中特斯拉跌 13.8 美元，跌幅为 1.74%，报收于 777.56 美元，盘中一度探底 766.18 美元，跌幅达到 3.2%。