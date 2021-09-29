马斯克：星链不是为城市设计，服务偏远地区少数人

9 月 29 日消息，当地时间周二在加州贝弗利山举行的 2021 年度 Code Conference 大会上，硅谷明星企业家埃隆・马斯克（Elon Musk）登台接受知名媒体人卡拉・斯维什尔 (Kara Swisher) 的公开访谈。两人谈到了太空探索、星链服务、殖民火星、自动驾驶等方方面面。

马斯克谈太空

马斯克在谈到太空探索时表示，“我的目标不是把自己送上太空。我的目标是向人类开放太空… 成为一个多星球物种。”但他补充说，自己会在某个时刻升空。

当被问及其他太空公司最近所取得的进展时，马斯克说，“亚轨道飞行是向轨道飞行方向迈出的一步。”他补充说，进入正常轨道需要 100 倍的能量，返回时所要承受的热量也更高。

他认为，理查德・布兰森（Richard Branson）和杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）在太空方面花钱都“很酷”。“所有我们曾在科幻小说和书籍中看到的这些东西，我们希望有一天它们都能成真。”

马斯克谈星链

马斯克还回顾了麾下太空探索技术公司 Space X 目前所取得的成就，并谈到星链卫星互联网服务。

他透露，星链网络现在已经有 1500 颗卫星在轨运行。“星链目前的设计是为缺少互联网连接的人服务。”马斯克说现在有 1500 颗卫星，目标还是 3 万颗。

马斯克表示，星链就像“一个地面系统的翻版”，但“不会对 5G 或光纤等任何类似设备构成威胁”。

他说，星链是为“缺乏互联网连接的 5% 的人”服务的。马斯克认为，星链最多只占营收的 3% 或 4%。他希望从全球互联网服务提供商的蛋糕中分得更大一块，然后利用这些增加的利润为 SpaceX 工作提供更多资金。

马斯克表示，星链并不是为城市而设计的，“它是对 5G 和光纤的补充，也是必要的补充，为我们的下一代火箭提供一个收入来源。”

马斯克指的是完全可重复使用的星际飞船系统：“我们试图通过星际飞船实现根本性突破。”

马斯克谈加密货币

两人的话题从加密货币开始。斯维什尔说，“我对此感觉很好。”马斯克回应道，“顺便说一句，这是我的安全词。”

马斯克讨论了关于货币的“信息论”：“任何形式的货币，除了作为人们之间的价值交换之外，本身没有任何力量。”

他说，“我不会说我是一个加密货币专家。但它的确有一些价值… 我不会说这是颠覆。”

马斯克笑着指出，目前金融系统是在 COBOL 这种古老编程编程语言基础上运行的。“想想就很有趣。”

斯维什尔称马斯克是“加密货币救世主”，但他表示这些内容只占自己全部推文的一小部分。

马斯克表示：“我确实很了解整个支付和货币体系是如何运作的，而不是那些自以为知道它如何运作的经济学家。”“货币系统本质上就是一个异构数据库系统”，既慢又不安全。

马斯克表示：“自动清算中心（ACH）系统基本上没有安全保障。”他认为，在自己为 PayPal 工作之前，ACH 系统就已经被颠覆了。