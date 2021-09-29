苹果 iPhone 13 Pro Max 获 DisplayMate 最佳智能手机显示屏奖，创下多项记录

IT之家 9 月 29 日消息 据 MacRumors 报道，DisplayMate 今天授予了苹果 iPhone 13 Pro Max“最佳智能手机显示屏奖”。

iPhone 13 Pro Max 获得了 DisplayMate 有史以来最高的显示性能等级 A+，并达到或刷新了 12 项智能手机显示性能记录。

IT之家了解到，苹果表示，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 采用迄今最先进的 iPhone 显示屏，支持 ProMotion 自适应刷新率技术的超视网膜 XDR 显示屏，支持从 10 Hz 到 120 Hz 的自适应刷新率区间。“它是迄今亮度最高的 iPhone 显示屏，户外最大亮度最多可提升 25%，达到 1000 尼特。”

根据 DisplayMate 的分析，iPhone 13 Pro Max 创下的记录之一是配备 OLED 显示屏的智能手机的最高全局屏幕亮度。

苹果数据显示，iPhone 13 Pro Max 的典型内容最高亮度为 1000 尼特，HDR 内容的最高亮度为 1200 尼特。作为对比，iPhone 12 Pro Max 的典型内容的最高亮度为 800 尼特，HDR 内容的最高亮度为 1200 尼特。

此外，iPhone 13 Pro Max 达到或匹配的其他记录包括最高绝对色彩准确度、最高对比度、最低屏幕反射率等。