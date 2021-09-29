Redmi K40s 更多细节曝光：有望刷新百瓦快充最低价

不久前，小米率先在海外市场推出一款型号为“小米 11T”的手机，有消息称该机后续将同步登陆国内市场，归属 Redmi 系列，将被命名为 Redmi K40s，而此前旗下小米一款全新机型已在工信部入网，不出意外的话该机就将是 Redmi K40s，预计其将成为双十一的主推产品之一。现在有最新消息，近日有数码博主进一步带来了该机的更多细节。

据数码博主 @数码闲聊站最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，Redmi 很快就会推出一款价格更便宜的百瓦快充新机。结合之前的相关爆料来看，该机应该就是全新的 Redmi K40s 系列，可能会在十一之后正式发布，最高支持百瓦级快充。值得注意的是，该机将有望继续推出三个版本，其快充规格分别为 33W，67W 和 120W。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K40s 系列将采用居中挖孔直屏设计，前置摄像头挖孔位于屏幕顶部中央，并且前摄孔径非常小，同时手机四边框超窄，视觉观感不错。除了骁龙 870 版本外，其高配版将搭载的是天玑 1200 芯片甚至骁龙 888 旗舰芯片，分别后置 6400 万/1.08 亿像素主摄。内置 5000mAh 超大电池，最高支持 120W 超级快充，成为最具性价比的 120W 骁 龙 888 旗舰。

据悉，全新的 Redmi K40S 系列机型有望在双十一期间发布，预计其将成为双十一的主推产品之一，更多详细信息，我们拭目以待。