首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

百度智能云开启新用户免费体验：可领取 3 个月 3M 带宽 2 核 4G 云服务器

2021/9/29 9:50:11 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家 9 月 29 日消息 百度智能云现已推出云产品新用户免费体验活动。每日 9:00 开放领取，领完为止，新用户可任选一款免费体验（限 1 台）。

个人用户方面，支持新用户免费领取的云服务器可选规格配置如下：

  • 1 核 1G 云服务器：1M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于基础计算需求场景；

  • 2 核 4G 云服务器：2M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于较高计算需求场景；

  • 1 核 2G 轻量应用服务器：4M 带宽，60G 系统盘，3 个月免费时长，面向中小企业和开发者，可预装应用型镜像，适用于小型网站、论坛、电商及测试学习等场景。

企业用户方面，新用户可免费领取的云服务器规格配置如下：

  • 2 核 4G 云服务器：3M 带宽，40G 系统盘，3 个月免费时长，适用于较高计算需求场景；

  • 4 核 8G 云服务器：5M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于高计算需求场景；

  • 8 核 16G 云服务器：5M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于高计算需求场景。

此外，百度智能云新用户还可免费体验领取云数据库 MySQL/SQLServer/PostgreSQL，以及云虚拟主机、CDN 国内流量包、对象存储标准存储包、智能门户 AIPage、SSL 安全证书-TrustAsia 等产品。

免费体验链接：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A6MtR3Cx 在浏览器中打开）

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：百度智能云

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用