百度智能云开启新用户免费体验：可领取 3 个月 3M 带宽 2 核 4G 云服务器

IT之家 9 月 29 日消息 百度智能云现已推出云产品新用户免费体验活动。每日 9:00 开放领取，领完为止，新用户可任选一款免费体验（限 1 台）。
个人用户方面，支持新用户免费领取的云服务器可选规格配置如下：
1 核 1G 云服务器：1M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于基础计算需求场景；
2 核 4G 云服务器：2M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于较高计算需求场景；
1 核 2G 轻量应用服务器：4M 带宽，60G 系统盘，3 个月免费时长，面向中小企业和开发者，可预装应用型镜像，适用于小型网站、论坛、电商及测试学习等场景。
企业用户方面，新用户可免费领取的云服务器规格配置如下：
2 核 4G 云服务器：3M 带宽，40G 系统盘，3 个月免费时长，适用于较高计算需求场景；
4 核 8G 云服务器：5M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于高计算需求场景；
8 核 16G 云服务器：5M 带宽，40G 系统盘，1 个月免费时长，适用于高计算需求场景。
此外，百度智能云新用户还可免费体验领取云数据库 MySQL/SQLServer/PostgreSQL，以及云虚拟主机、CDN 国内流量包、对象存储标准存储包、智能门户 AIPage、SSL 安全证书-TrustAsia 等产品。
免费体验链接：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A6MtR3Cx 在浏览器中打开）