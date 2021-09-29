亚马逊首推家庭机器人，10 款智能硬件扎堆来了

9 月 29 日消息，今日凌晨，亚马逊 2021 年秋季硬件发布会如期而至。

这次亚马逊一连发布 10 款智能新品，不仅首次推出像狗狗一样高的大眼超萌家庭机器人 Astro，还将其最大壁挂智能屏 Echo Show 15 的芯片算力提升了足足 22 倍。

同时，儿童视频通话设备 Amazon Glow、带屏健身手环 Halo View、家庭安全基站 Ring Alarm Pro 和便携版 Ring Jobsite Security、3 款智能门铃 Blink 新品和智能恒温器等硬件正式发布。

还有能跟漫威英雄聊天的迪士尼定制款语音助手，以及一系列覆盖运动健康、健康饮食、家庭看护等新服务，这些都大大丰富了亚马逊硬件产品的内容生态。此外，亚马逊去年推出的“带把”无人机 Always Home Cam 终于启动用户测试。

作为全球智能家居硬件“老大哥”，亚马逊不管是产品玩法、软件服务或生态拓展，一定程度上都影响着整个行业发展的风向，同时对国内智能家居行业的发展也有不少借鉴意义。

家庭机器人 Astro：擅长监控、巡逻和跑腿，不能做家务的“管家”

亚马逊传闻已久的家庭助理机器人终于亮相，名为“Astro”，这是亚马逊第一次发布家庭机器人产品。外观上看，它的“脸”是一块 10 英寸触摸显示器，其实是 Echo Show 10，上面有一双灵活变化的眼睛来表达个性和情绪。

整体来看，Astro 身高大约 61 厘米，差不多跟一只狗狗那么高，体重约 9.07 千克，主驱动轮直径约 30 厘米，可以越过门槛和地毯，后面的单个脚轮则用于保持平衡。它每秒最高滑行速度为 1 米，并且可以 360 度往各个方向移动。

不过，Astro 没有手臂，无法帮助用户打扫卫生，也不能爬楼梯。

亚马逊设备和服务高级副总裁 Dave Lim 谈到，他相信未来 5 到 10 年，每个家庭至少都会拥有一个机器人，它将成为人们日常生活的核心部分。因此，Astro 主要具有家庭监控、居家护理、隐私保护等功能。

家庭监控方面，Astro 能够绘制房屋平面图进行巡逻，用户可通过实时视图和应用程序，指挥 Astro 检查特定的房间、事物、人物或宠物，还能让 Astro 通过人脸识别，将物品交付给特定的人。此外，Astro 配备了一个潜望镜，可以探到家中较高的地方进行查看。

有意思的是，Astro 能与 Ring Protect Pro 配合，当用户外出时，Astro 会主动在家巡逻进行调查，一旦检测到异常情况就及时给用户发送通知，同时这些巡逻视频也可以保存到 Ring 账户中。此外，Astro 还支持亚马逊新推出的 Alexa Together 远程护理服务。

隐私方面，用户可以设置越界区域，这样 Astro 在巡逻时就不会进入该区域。当用户打开“请勿打扰”时，Astro 也会最大限度地减少特定时间移动的次数。

日常生活上，Astro 支持所有 Alexa 功能，包括音乐、新闻、播客、计时器、显示天气、回答问题等。如果用户正一边走动一边通过 Astro 进行视频通话，Astro 会跟随用户移动，保证视频通话的持续。

同时，它能使用第三方配件来记录用户的血压等数据。

其实，Astro 真正的眼睛是搭载在设备底部的各种传感器和摄像头，例如超声波传感器、飞行时间摄像头和其他成像工具。

在一系列功能背后，Astro 集成了自主运动、家庭映射、视觉理解等技术。Dave Limp 称，亚马逊团队必须以多种新方式利用 AI，包括使用深度学习来映射家中的锚点、构建不断刷新动态的新 SLAM（同步定位和映射）算法等。Astro 搭载了高通 AI 处理器，可进行更多的边缘计算。

由于一开始 Astro 是小批量生产，所以最初仅限邀请购买，支持 Alexa 助理的 Astro 最终售价 1449.99 美元（约 9366.21 人民币），但亚马逊 Day 1 Editions 计划的一部分 Astro，则售价 999.99 美元（约 6459.44 人民币），用户可在亚马逊上提交邀请请求。

不过，亚马逊将对提交申请的用户进行居住空间的建议和询问，以评估用户房子是否能适应 Astro 的各种限制。

亚马逊将在今年晚些时候向美国客户发出邀请，并运送 Astro 设备。

提出“环境智能”理念，升级 Echo 隐私安全

今日凌晨 Dave Lim 率先开场，聊了聊亚马逊智能硬件开发的目标。

Dave Lim 谈道，亚马逊的目标不是制造小工具，而是开发那些与服务深度集成、时刻给用户带来愉悦的设备，这就导致设备本身的存在感不会很强，而实现这种设备和服务愿景的关键是“环境智能”。

▲ 亚马逊设备和服务高级副总裁 Dave Lim

为了让大家更好理解，Dave Lim 打了个比方：在“环境智能”中，如果说智能家居是人工智能（AI）的一个编织物，那么用户的每个设备和服务就是其中的一根“纱线”，其提供的功能远超任何单个设备或服务本身所能提供的。

在隐私方面，Dave Lim 称亚马逊将继续为用户提供更高的数据透明度和控制权，很快美国用户可以直接在设备上处理 Alexa 语音请求的音频，无需上传云端。通过这一设置，用户录音也会在设备处理后自动删除。

不过，目前这一设置只支持第 4 代 Echo 和 EchoShow 10 智能音箱。

Echo Show 15：迄今最大智能屏，芯片算力提升 22 倍

Echo Show 15 是亚马逊至今发布最大的智能屏，同时也是一款壁挂式智能屏，具有纵向和横向两种悬挂方式。它配备 15.6 英寸 1080P 高清屏幕，用户可通过 Alexa 部件自定义信息界面，包括共享日历、便签、智能家居收藏夹、画中画等。

例如，用户可以通过画中画功能，直接在设备上查看安全摄像头或视频门铃。

Echo Show 15 有不少玩法，作为厨房电视时，用户能够在上面了解新闻，观看来自 Netflix、亚马逊 Prime Video 等平台的视频。亚马逊宣布，其整个智能屏产品线都将支持 TikTok 和 Sling TV。

此外，用户还能让 Alexa 显示相框，选择自己最喜欢的照片作为装饰摆设。

性能方面，Echo Show 15 搭载亚马逊新一代 AZ2 Neural Edge 处理器，采用 4 核可扩展架构，运算能力（TOPS）比上一代 AZ1 提升了 22 倍，能够在设备上处理语音识别，并行处理计算机视觉工作负载。

AZ2 强大的性能让 Echo Show 15 新增了视觉 ID（Visual ID）功能，当前置摄像头识别到用户时，Echo Show 屏幕就会自动显示为用户量身定制的内容，包括个人日历、最近播放的音乐、个人笔记等个性化信息。

当然视觉 ID 功能是可选的，用户必须通过注册才可使用，所有识别信息和图像处理都在本地进行，不会上传云端，用户可随时删除自己的视觉 ID 配置文件。

除此之外，Echo Show 15 还有不少好玩的小功能。例如偏好教学，用户可以教 Alexa 自己的喜好，包括饮食需求。

明年，用户能够对 Alexa 进行编程以识别自定义声音，让 Alexa 在听到自定义声音时提醒用户或触发智能家居操作。

用户可让部分 Echo 设备发出“听不见的超声波”，超声波会反射回附近的物体，再返回麦克风，接着 Alexa 就可以通过它来判断是否自动执行操作。例如，当用户上班时 Fire TV 仍在运行，Alexa 就会自动将其关闭。亚马逊把这一功能称为“超声占用程序（Ultrasound Occupancy Routines）”。

很快，用户也能够在更多具有超声波运动监测的 Echo 设备上启用 Routines。

Amazon Glow：专为儿童打造，支持游戏学习远程交互

Amazon Glow 是亚马逊专为孩子打造的一款视频通话设备，配备 8 英寸屏幕，附带一个 19 英寸白色平板垫，孩子可通过内置的桌面投影仪，将游戏、书本、拼图以及学习应用程序投影到平板垫上，方便和家人进行游戏、学习互动。

它搭载的红外传感器，主要用来跟踪孩子在平板垫上敲击和绘画的手。另外，Glow 有一个朝下的摄像头，能够扫描孩子的玩具并生成图像融入到画中。

不过，目前 Glow 只能呼叫 iPad 和安卓平板电脑，以及亚马逊 Fire 平板电脑，无法与另一个 Glow 设备通信。尽管它能配合手机使用，但效果并不理想。

家长需要在平板电脑上安装自定义 Amazon Glow 应用程序，才能与孩子进行视频互动，平板垫上的投影也会反映在家长的远程设备上。

Amazon Glow 具有家长控制功能，孩子只能打电话给家长预选的联系人。隐私方面，用户只需关闭设备上的隐私快门，就能立即禁用摄像头和麦克风。

Amazon Glow 售价 299.99 美元（约 1937.79 人民币），目前想要购买的用户需申请一个仅限邀请的计划，附带一年 Amazon Kids Plus 内容服务，以及一组交互式七巧板。例如，当孩子将七巧板组合成鲨鱼时，投影显示器就会生成鲨鱼动画并四处游动。

此外，亚马逊还与迪士尼、美泰、尼克国际儿童频道、芝麻工作室合作，将在今年晚些时候推出更多互动内容，并计划在 2022 年上半年向有限的合作伙伴开放 SDK。

深度合作迪士尼，支持 Echo 和漫威英雄互动

亚马逊设备和 Alexa 副总裁 Aaron Rubenson 谈道，去年以来，Amazon Kids + 服务新增了数千款 Marvel、NatGeo 和 Lego 等品牌的新游戏。接下来，将有更多独家内容登陆 Amazon Kids+，旨在激发孩子们的好奇心、了解世界。

不仅如此，亚马逊与迪士尼合作，在 Alexa 技术之上推出了全新的“Hey，Disney！”语音助手，具有独特的唤醒次、语音、个性和功能，让用户不论在家中或是在迪士尼世界度假区酒店，都能通过支持的 Echo 设备与迪士尼、皮克斯、漫威、星球大战等热门 IP 的角色互动。

与 Alexa 不同，“Hey，Disney！”最终是用于客户服务查询，为游客解答特定问题。

据了解，“Hey，Disney！”功能将在 2022 年推出，但价格尚未公布。如果用户想在家中的 Echo 设备上使用这一服务，还需另外付费。

此外，亚马逊为 Echo Show 5 推出了新的 Mickey（米奇）配件，售价 24.99 美元（约 161.42 人民币）。

Halo View：屏幕回归，新增运动和膳食计划服务

去年亚马逊推出的无屏幕健身手环 Halo Band，得到了不少用户喜爱，因为它大大削弱了用户佩戴时的存在感。不过今天，亚马逊新推出的 Halo 系列健身手环 Halo View 回到了屏幕的怀抱。

具体来看，Halo View 采用 AMOLED 显示屏，方便用户查看 Halo 健康指标、实时锻炼跟踪等。其续航长达 7 天，采用防水设计，提供黑色、绿色、紫色三种表带，材质上有运动、织物、金属和皮革表带选项。

Halo View 可以搜集用户的生物识别数据，包括心率、血氧水平、皮肤温度等，但不收集语音数据。同时，Halo View 还可进行睡眠跟踪。

价格方面，Halo View 售价 79.99 美元（约 516.7 人民币），包括一年亚马逊 Halo 会员资格，用户可访问身体成分扫描、睡眠分析、Alexa 集成等高级功能，以及今天亚马逊宣布的 Halo Fitness 和 Halo Nutrition 两项新服务。

Halo Fitness 是一项运动服务，拥有由 Halo 教练带领的数百个有氧运动、力量、瑜伽、户外和移动课程，与 Apple Fitness Plus 类似。

用户可以在视频上看到 Halo 手环的心率等指标，该服务将在今年晚些时候开始向所有 Halo 会员推出。

Halo Nutrition 是一项健康膳食服务，引入个性化工具帮助用户制定膳食计划，维持健康饮食习惯。

具体来看，它能为用户计划一周的健康饮食，拥有来自 Weight Watchers、Lifesum、Whole Foods 等公司的一系列食谱，用户也可根据个人喜好量身定制每周精选菜单。

该服务支持 Alexa 集成，如果用户想自己烹饪食物，可以将食材清单添加到 Alexa 购物清单中。

Halo Nutrition 服务将于 2022 年 1 月推出。同时，Halo Band 的用户也能使用这两项服务。

Ring 系列：“带把”无人机启动用户测试，发布监控“摄像头”服务

今天亚马逊宣布，其去年发布的“带把”室内自动驾驶无人机 ——Always Home Cam 终于准备起飞！Ring 即日起开放 Always Home Cam 的邀请名单，在美国的用户可申请参与 Beta 飞行计划，设备将在今年晚些时候发货。

简单来看，Always Home Cam 能够按照用户预先设计的路线飞行，沿途记录并展示它看到的画面。同时，它还可按照触发事件执行飞行路线，例如在离开模式下，它会帮忙巡逻房间，检查煤气灶是否打开、房屋门窗是否关好。

与其他亚马逊设备一样，Always Home Cam 的相机镜头仅在运动时拍摄，平常会被底座遮盖。不过，它的电池寿命很短，飞行时间限制在五分钟左右，同时只支持单楼层飞行，无法上下楼梯。

亚马逊 Ring 推出了第三代 Ring Alarm 家庭安全产品 Ring Alarm Pro，这是一款内置 Eero Wi-Fi 6 路由器的 Ring Alarm 基站，集成了 Ring 安全系统、互联网备份等功能。

它可以充当第三方工具，例如门锁、恒温器和烟雾报警器，提供专业监控和在线威胁防护。

通过其内置的强大计算能力，Ring Alarm Pro 支持用户构建 Ring Edge，将 microSD 卡插入 Alarm Pro，可让 Ring 摄像机在本地处理和存储视频，方便用户更好地控制视频并减少相机使用的带宽。

Ring Alarm Pro 仅基站售价 249.99 美元（约 1614.81 人民币），八件套安全套件售价 299.99 美元（约 1937.79 人民币），包括接触传感器、运动传感器、键盘和 Z 波范围扩展器。

此外，Ring 还针对建筑工地等场景发布了便携版本的 Ring Alarm Pro——Ring Jobsite Security，利用蜂窝连接和 Eero Wi-Fi 功能，它能在未启动网络的地方保持摄像头和传感器在线。该版本起售价 399.99 美元（约 2583.74 人民币）。

针对 Ring 摄像头的安全性，Ring 发布 Ring Virtual Security Guard 订阅服务，用户可选择让专业安全公司对他们的 Ring 摄像头进行可视化监控，同时还能选择监控哪些摄像机、哪些内容。

如果当 Ring Alarm 启用摄像头检测到运动事件时，监控公司会收到警报并做出响应，使用摄像头的双向通话等功能与访客交流、打开警报器或发送紧急服务。

值得一提的是，Ring 新增了自定义时间警报功能，允许用户在 Ring 相机上创建独特的、个性化的探测器，专门针对家中重要物品进行探测警报。通过这一功能，Ring Video Doorbells 终于能实现包裹警报，告诉用户自己的包裹何时抵达家门口。

Ring 创始人兼首席发明家 Jamie Siminoff 谈道，目前全球已有超过 2 亿台智能家居设备连接到 Alexa，超过 1700 万用户选择用 Ring 来保障自己的家庭安全。

Alexa Together：老年人远程护理服务，兼容第三方设备

亚马逊推出了一项名为 Alexa Together 的远程护理订阅服务，主要是帮助老年人更安全地独立生活。

具体来看，Alexa Together 包含紧急响应功能，可实现 7 天 24 小时全天候紧急求助热线。该服务与第三方设备兼容，能检测家中是否有人跌倒。

如果用户选择启用 Remote Assist，有权访问 Alexa Together 的家人或护理人员就能在设备上远程设置提醒、管理购物清单或设置音乐服务。

此外，用户还能在自己的 Alexa 账户中添加联系人，以便免提呼叫朋友和家人。

Alexa Together 将在今年晚些时候推出，每月收费 19.99 美元（约 129.13 人民币），新用户可免费试用 6 个月，现有 Care Hub 客户可免费试用一年。到 2022 年，Alexa Together 将取代免费的 Alexa Care Hub 服务。

三款 Blink 产品：第一代闪烁可视门铃亮相

亚马逊发布了三款新的 Blink 产品，首先是第一代 Blink Video Doorbell，支持有线和无线两个版本，配备了高清视频、夜视、运动监测、双向音频以及与 Alexa 集成的警报等功能，售价 49.99 美元（约 322.91 人民币）。

另外亚马逊还推出了 Blink Floodlight Cam，这是一种电池供电的智能 LED 泛光灯，可与 Blink Outdoor 摄像机配合使用，售价 139.98 美元（约 904.2 人民币）。

同时，它配备由太阳能供电的无线配件 ——Blink Solar Panel Mount，售价 129.98 美元（约 839.6 人民币）。

发布智能恒温器，启动最大风电场

为了贯彻智能和节能的理念，亚马逊发布了一款与 Alexa 配合使用的智能恒温器，可自动学习用户在家时的习惯和偏好，自动调整室内温度。

该设备适用大多数 24V HVAC 系统，售价 59.99 美元（约 387.5 人民币）。

可持续方面，Dave Lim 宣布亚马逊正加大投资风能和太阳能，迄今最大的风电场 —— 亚马逊德克萨斯风电场现已启动并运行，每年将为电网增加超过 100 万兆瓦时的清洁能源。到 2025 年，这些能源将相当于全球所有 Fire TV 和 Ring 设备的能源使用量。

Dave Lim 提到，现在亚马逊已在美国启动了 18 个风能和太阳能项目，还即将推出超 35 个项目，这些项目共同产生的清洁能源每年可为超 33 万户家庭供电。

“综上所述，这些能源投资、低功耗模式在更多设备上的推广，以及更多可回收材料的使用，意味着我们有望在 2025 年前将亚马逊设备的碳强度（每台设备的平均生命周期碳排放）降低一半。”Dave Lim 说。

结语

憋了一年，亚马逊 2021 年的硬件新品及服务也在一夜之间接连亮相，既有令人眼前一亮的惊喜，例如家用机器人 Astro、儿童视频通话设备 Amazon Glow，也有令人想吐槽的操作，一些设备仍需邀请资格购买，意味着这些设备在成熟落地方面，还有一定的不确定性。

至于未来，这些产品在真正落地后能否发挥最大发挥价值，为用户带来更高效便捷的智能生活体验，成为“叫好又叫座”的产品，还需交由市场和时间来检验。