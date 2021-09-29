爆改 100 多元卡西欧，可测速、测温、测海拔，不输智能运动表

卡西欧 F-91W 手表，可谓经典中的经典。

但全球那么多人都佩戴同款，是有点不那么时尚了。

怎么破？改它！

这不，最近国外一位硬核玩家 Joey Castillo，直接把卡西欧 F-91W 改造成了一款智能手表。

不仅如此，他还设计出了一个模版，能够随意添加任何想要实现的额外功能。

就算是新手也可以“为所欲为”了。

让经典卡西欧手表变智能

要复刻 Joey Castillo 的改造过程，首先，需要一个卡西欧 F-91W 手表壳。

手里没有卡西欧也没关系，亚马逊上仅售 $15.88，不到一百块人民币，高精度电子手表带回家（来拆）。

组装电子设备当然少不了一块主板，这里用到的 The Sensor Watch 主板还包含了 Microchip SAM L22 微型控制器。

The Sensor Watch 具备的硬件特征如下：

ARM Cortex M0+ 微控制器

具有闹钟功能的实时时钟 32KHz 晶振

十位段式 LCD，加上五段指示符

三个具有中断功能的按钮

红/绿 PWM’able LED 背光

可选压电蜂鸣器（需要焊接）

板载 USB Micro B 连接器

双击 UF2 引导加载程序的重置按钮

九针柔性 PCB 连接器

是不是觉得缺了点什么？这个主板上没有传感器。

为了让功能的选择更自由，传感器没有被绑定在主板上，而是通过微型柔性 PCB 连接。根据想要实现的额外功能，使用更合适的传感器进行组装。

虽然表壳中可用空间有限，但是没关系，环境传感器、MEMS 加速度计、磁力计等 QFN 或 LGA 类型的部件，装进去还是绰绰有余的。

最后将主板等元件装进表壳中，你就可以获得一个全新的 F-91W 重组手表了。

用代码注入灵魂

硬件到位，就可以开始给手表编程了。

从 GitHub 开源库中创建新项目，复制 Sensor Watch Starter Project，并在 app.c 文件中编写代码。程序的编写可以参考项目中提供的 watch-library。

要实现项目构建，还需要安装 GNU Arm 嵌入式工具套件。

打开终端并跳转到项目的 make 文件夹，输入 make 运行代码，这一步是将应用程序移动到子目录，为 Makefile 添加相对路径支持。

项目安装到 The Sensor Watch 主板上，需要通过 USB 端口连接电脑与手表，双击主板背面复位按钮，红色 LED 灯闪烁则证明连接成功。

电脑桌面上出现“WATCHBOOT”驱动程序后，输入“make install”，使用内置的 UF2 引导加载程序对 Watch 主板编程，这一步是将程序转换为 UF2 文件，复制到手表中运行。

改装后的卡西欧

这一项目提供了很大自由度，可以随自己喜欢，想怎么装就怎么装。

例如连接磁力计添加指南针功能、安装加速度计当运动手表来使用。

在 Joey Castillo 的第一个作品中，它被赋予了检测湿度功能。通过一个 BME280 湿度传感器，指示手表进水情况，并发出警报。

对 F-91W 的改造，还有一些其他有趣的项目。比如给它换成夜光版，显得更酷一些。

被取名为 Pluto 的 F-91W，则能够同时实现二进制显示、秒表、指南针、车速表等多种功能。

▲ 二进制显示的 F-91W

如果觉得复杂的项目玩不好，也有简单的玩法，用矿物油填充 F-91W 表壳内部空气，做到真正的下水无损。

甚至还有人灵机一动，把特斯拉钥匙卡芯片封装进自己的手表。

给手表换皮肤这种基础操作就更不用说了，拆装零件什么的，一点难度都没有。

时尚又实用，不贵还好玩，确定不想给自己搞一块专属卡西欧吗？

参考链接：

https://github.com/joeycastillo/Sensor-Watch/blob/main/README.md#the-sensor-watch

https://hackaday.com/tag/casio-f-91w/

https://github.com/carrotIndustries/pluto