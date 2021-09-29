马斯克称支持核能，对有人反对感到惊讶

IT之家 9 月 29 日消息 特斯拉 CEO 埃隆-马斯克周二在加州贝弗利山举行的 Code Conference 上表示，看好核能的未来，并且称人们应该积极地看待核能。

马斯克说，经过多年的发展，世界上大部分的电力最终将来自于太阳能和风能。然而，马斯克认为，全球应该拥有更多的核能，或者至少不要关闭我们已经拥有的核电站。

马斯克说：“人们真的应该积极地看待核能，”他说，“我一直对远离核能的运动感到惊讶。现实情况是，它是相当安全的。我深思熟虑的意见是，它们并不构成危险。”

马斯克说，任何可能取代核电站的燃煤厂对人们的健康造成的损害比核电站大得多。

“我认为现代核电站是安全的，与人们的想法相反，”这位特斯拉和 SpaceX 的首席执行官在会议上说，“我真的认为有可能做出非常、极其安全的核电。”他随后补充说：“我说的是裂变，你不需要核聚变。”

核裂变是指当一个中子进入一个较大的原子，将其一分为二产生能量，这是传统核反应堆中使用的技术。而核聚变则长期以来一直是那些希望获得清洁、安全、相对便宜的能源的人的圣杯，是指较小的原子碰到其他原子，并结合在一起，产生一个较重的原子，从而释放出能量，核聚变也是太阳产生其能量的方式。

“你在天上有一个叫太阳的大核聚变反应堆。它每天都会出现，”马斯克提醒与会人员。

核裂变产生的放射性废物可能会在很长一段时间内对所有生命形式产生危险，而核聚变却不会产生任何长期的放射性废物，这使得其支持者将其誉为未来的终极能源。

世界上不止一家公司仍在努力创造可行的核聚变，但至今仍无结果。

不过，马斯克在他的讲话中没有详细说明如何使传统的核电站变得“极其安全”，他多年来一直在阐述这项技术应该成为世界能源生产的一部分。在 2007 年接受公共广播电台采访时，马斯克说：“我们应该建造更多的核电站。我认为这是一种更好的能源生产方式，当然比煤电厂或天然气电厂更好。”

IT之家了解到，来自美国能源信息署的信息表明，目前，美国约有 20% 的能源来自核电。

然而，传统的核能发电多年来已经发生了很大的变化，安全和效率也随之提高。微软创始人比尔-盖茨也创立了自己的核电公司，名为 TerraPower，该公司在传统核能发电的许多方面都有改进。

核能的反对者说，尽管几十年来已经进行了许多技术改进，但这种发电仍然存在风险，使太阳能和风能成为未来安全发电的唯一可行的替代品。