韩国 2025 年将引入商业化无人机出租车：缓解道路交通拥堵

北京时间 9 月 29 日下午消息、据报道，韩国国土、基础设施和交通部（Ministry of Land, Infrastructure and Transport）本周二表示，韩国计划最早在 2025 年底前将“无人机出租车（drone taxis）”或城市航空机动（UAM）车辆商业化，从而缓解首尔道路的交通拥堵问题。

在这一项雄心勃勃的计划中，韩国国土、基础设施和交通部公布了 2035 年之前引入无人驾驶出租车的草案。此前，该部将对无人驾驶飞行器的技术稳定性进行长达 10 年的试运行。韩国国土、基础设施和交通部最早将于 2030 年开始对无人驾驶出租车进行试点测试，之后将全面实现商业化。

目前，UAM 汽车市场仍处于起步阶段。然而，一些汽车制造商和科技公司正在扩大对 UAM 系统的投资，以缓解世界主要大都市地区的交通拥堵问题。

韩国国土、基础设施和交通部预计，全球 UAM 市场将快速增长，预计到 2040 年将达到 730 万亿韩元（约合 6175.9 亿美元）。该部门预计，届时韩国国内 UAM 市场规模将达到 13 万亿韩元左右。

韩国国土、基础设施和交通部还将在首都主要交通枢纽建立“垂直机场”，让无人机出租车可以安全垂直起飞和降落。

据交通部介绍，无人机出租车将在 300 至 600 米的高空飞行，UAM 乘客到达目的地的速度将会是传统汽车的 3 倍。

此外，韩国国土、基础设施和交通部计划与民间企业合作，开发无人机出租车产业生态系统。为此，该部门计划选定垂直机场和 UAM 运营公司，以鼓励该行业的可持续发展。

2020 年 11 月，首尔市和韩国国土、基础设施和交通部成功举行了无人驾驶出租车示范飞行。这架双座飞行器在首尔汝矣岛上空飞行了约 7 分钟。

韩国国土、基础设施和交通部计划于 11 月在仁川国际机场举行 UAM 的第二次试飞活动。但是，目前还没有针对这一新兴产业的全球标准，因此，韩国的无人机出租车将使用何种车型还有待观察。

韩国国土、基础设施和交通部本周二发布的一本 UAM 概念书中包含了这一构想的更多细节。韩国国土、基础设施和交通部还表示，将继续扩大与技术企业的合作，研究和开发 UAM 车辆。

韩国国土、基础设施和交通部第二部分黄成奎（Hwang Seong-kyu）在声明中表示：“我们将尽最大努力尽早实现最先进的城市交通系统 UAM 的商业化。”