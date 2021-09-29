小鹏汽车回应 P7 高速追尾事故：NGP 智能导航辅助驾驶功能正常，车主已撤销投诉

IT之家 9 月 29 日消息 最近有网友爆料，一位小鹏 P7 车主在高速行驶时，追尾了前方的大货车，知情人称车主脑震荡入院，发生事故时，车主打开了 NGP 智能导航辅助驾驶功能。

对于此次事件，小鹏汽车做出最新回应称：对于该起事故，相关部门出具了《道路交通事故责任认定书》，客户表示认可。同时，客户对于后台行车数据得出的分析结果也表示认可。即，在发生碰撞前，前车识别及车辆控制等功能正常；撞击前，系统触发了安全带震动提示，车辆预警，AEB 紧急制动等被动安全功能；NGP 系统功能正常。

据官方称，目前，该起客诉已经关闭。

小鹏汽车还称，“根据 400 坐席外呼系统记录，事故发生后小鹏后台即收到预警，2 分钟内，小鹏汽车随即按照标准服务流程，外呼车主，但两次外呼均无人接听。随后接到车主来电，400 坐席坐席即指引客户拨打打 122 以及 120，报备交警和登记地址，指引客户上传日志、拍摄现场照片等工作。并于当晚致电跟进相关部门的处理状况。同时小鹏汽车也表示，将从此次事件中反思客服处理中处理的不够人性化的部分，不断完善客户服务流程，以提供更好的服务。”

IT之家了解到，财经网汽车联系到该事故的车主，车主表示确实撤销了，具体原因不方便透露。

据小鹏汽车表示，2020 年 7 月至 2021 年 9 月，历时 15 个月，小鹏 P7 累计交付达到 5 万台。该车售价为 22.99 万至 40.99 万元。