117000 元，哈苏推出 907X 纪念版套装致敬 80 周年：全球限量 800 套

IT之家 9 月 29 日消息 1941 年，第一台 HK-7 相机诞生，哈苏由此开启自己的影像之路，至今已有八十载。

哈苏为纪念 80 周年庆，现推出了 907X 周年纪念版套装，灵感源自 SWC 相机，套装拥有定制的银灰色金属镜头、磨砂边框和黑色蒙皮机身，镶嵌「Since 1941」纪念铭牌。该套装全球仅提供 800 套限量典藏。

IT之家了解到，该套装包含 CFV II 50C 数码后背、907X 机身、控制手柄、光学取景器、XCD 3,5/30 镜头，套装价 117000 元。

哈苏 907X 周年纪念版套装的主要特性包括：

5000 万像素 43.8 x 32.9mm 中画幅 CMOS 传感器

14 级动态范围

16 bit 色彩深度

镜间快门（速度范围 1/2000s-68mins）

HNCS 哈苏自然色彩解决方案

3.2 英寸 236 万像素可翻转触控屏幕，实现腰平取景

支持 2.4GHz 和 5.8GHz 无线连接

USB-C 接口，最高传输速率 5Gbps，支持用于充电

双 SD 卡槽

搭配哈苏 H UI 交互界面，操作简单易用快捷

兼容 Phocus Mobile 2 软件进行联机拍摄、图像编辑处理、导入/导出图片和固件升级等功能。

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