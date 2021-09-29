劳斯莱斯首款纯电车型闪灵 Spectre 发布：双门轿跑，2023 年交付

9 月 29 日消息，就在刚刚，劳斯莱斯正式宣布推出旗下首款纯电动车型 —— 闪灵（Spectre)。

▲ 劳斯莱斯闪灵头部

发布会上，劳斯莱斯 CEO 托斯顿・穆勒・乌特弗斯宣布该款车型将于 2023 年第四季度正式上市。

据介绍，本款纯电动劳斯莱斯将在全球进行路试，累计里程预计达 250 万公里。

此款纯电动车将成为劳斯莱斯进行全面电动化的开端，劳斯莱斯 CEO 托斯顿・穆勒・乌特弗斯称，2030 年劳斯莱斯将实现全面电动化。

一、纯电动新车将搭载劳斯莱斯专属奢华结构 首批路试即将开始

劳斯莱斯闪灵的外观和现售车型魅影有几分相似，为双门轿跑车型。在这辆车的头部，仍然是几乎平头的造型，欢庆女神非常显眼。

▲ 劳斯莱斯闪灵亮相

同时，劳斯莱斯双门车型还有一个特点，车门向后开启。这样一来，车门的开合角度更大，乘客上车会更方便。

劳斯莱斯闪灵的尾部采用溜背式造型，整车设计偏向运动，后视镜、轮毂全部为黑色，有较强的运动感。

▲ 劳斯莱斯闪灵尾部

在今晚的发布会上，劳斯莱斯没有展示闪灵的内饰设计以及智能化配置。相信这些配置会随着交付时间临近逐渐公布。

发布会介绍，这款纯电动的劳斯莱斯闪灵将与劳斯莱斯幻影同平台打造，采用劳斯莱斯专属铝制架构。据介绍，这一平台不仅可以应用于劳斯莱斯燃油车型，还能够打造其他动力系统的车型。

得益于高端品牌定位，该款闪灵纯电动汽车，从设计伊始均为追求奢华的劳斯莱斯客户进行了量身定制。

▲ 劳斯莱斯闪灵车身

为了带给客户更高端的产品，劳斯莱斯对这款纯电动车进行了极为严苛的路试。

据介绍，劳斯莱斯将在全球范围内进行近 250 万公里的路测，以适应各地的不同情况，为全球范围内的客户带来了更卓越的纯电动车。

在今晚的发布会上，劳斯莱斯也宣布了电动化转型的时间表。到 2030 年，劳斯莱斯将为旗下所有车型推出电动车型，届时，劳斯莱斯也不再致力于生产和销售燃油车型。

发稿前，车东西在劳斯莱斯英国官网发现，劳斯莱斯已经开启了闪灵的预预订排队渠道，但起售价等关键信息还没有正式公布。

二、曾推出两款纯电 都没能量产

实际上，劳斯莱斯对电动化的尝试并非从现在开始。早在 10 年前，劳斯莱斯就已经推出了纯电概念车型，只是因为续航里程、充电速度、以及电池寿命问题，劳斯莱斯先后推出的两款电动汽车都没能量产。

2011 年，劳斯莱斯基于幻影打造了幻影实验电动车（英文名 Phantom Experimental Electric），这辆车也可称为 102EX。劳斯莱斯指出，这款车按照车规级打造，并且具备合法上路资格。

▲ 劳斯莱斯 102EX

这款车完全是“油改电”车型，取消了排量为 6.75L 的 V12 发动机和变速箱，装入了锂电池包，并且在后悬架安装了两台电动机，同时还有单速变速箱。

当时，102EX 的最大输出功率为 290kW，最大扭矩为 800N・m。然而，当年幻影的 V12 发动机能够产生最大 338kW 功率，最大扭矩 720N・m。

▲ 劳斯莱斯 102EX 尾部

劳斯莱斯指出，虽然 102EX 行驶过程中几乎完全静音，并且扭矩参数相比 V12 发动机更强大，但是这款车也有很多使用痛点。

劳斯莱斯指出，这辆车续航里程太低，充电时间太长，此外动力电池的寿命只有三年，这些因素阻碍了这辆车的量产。

2016 年，劳斯莱斯再次推出了代号为 103EX 的第二款纯电动车，其全名为 Vision Next 100。这辆车的外观更为概念，仅有两座。

▲ 劳斯莱斯 103EX

103EX 车型的长度为 5.9 米，高度为 1.6 米，作为一辆两座车来说尺寸非常巨大。

此外，劳斯莱斯 103EX 还有一个最大的优势，那就是完全自动驾驶。

2016 年开始，劳斯莱斯将 103EX 进行了全球巡展，并在 2019 年将这辆车封存在了劳斯莱斯古德伍德总部。

结语：劳斯莱斯迈出新的一步

全球车企中，哪家最不可能推出电动汽车？非劳斯莱斯莫属。

电动汽车虽然有动力强、静音、环保等多种优势，但是劳斯莱斯用户开车到充电站，拿起重重的充电枪，再插上电，多少不太优雅。这或许是劳斯莱斯一直没有推出电动汽车的原因。

不过今晚，劳斯莱斯打破了这个历史，推出了自家首款量产纯电动车，这也将是劳斯莱斯历史当中极具突破性的一步。