处理器内购补丁，英特尔新驱动可通过许可证为芯片激活启用新功能

IT之家 9 月 29 日消息 据 Phoronix 的报道，英特尔近日发布了一个 Linux 系统补丁，以此引出“英特尔软件定义芯片（SDSi）“驱动程序，目前来看仅适用于即将推出的至强处理器，旨在为处理器提供后续的其他芯片功能激活，但只能作为升级选项提供。

简单来说，你或许可以通过这个补丁激活已购买英特尔 CPU 上的额外硬件功能，例如新指令集、新内存或超线程技术的升级，从而实现在不购买新处理器的情况下仅通过购买许可证来完成硬件升级，但具体可提供哪些升级内容以及其他细节尚未公开。

当然，目前英特尔首先在侧重于企业级的至强系列处理器上尝试这一做法，但无法得知后续是否会扩大到消费级领域，例如常见的的酷睿系列处理器上。

IT之家了解到，英特尔软件定义芯片 (SDSi) 驱动程序主要是支持“用于制造后激活附加的芯片功能”机制，该程序可掌控插槽 ioctl 接口（众所周知英特尔插槽两年一换），因此可通过该程序提供写入内部 NVRAM 的身份验证密钥证书，提供“功能激活有效负载”，并读取显示 CPU 配置状态的 SDSi 状态证书对于给定的处理器。

此外，该程序 GitHub 存储库目前处于公开状态，不过它只是概述了 SDSi 的系统接口等信息，英特尔目前暂未开源更多内容，但想来对英特尔来说是一项巨大变革。外媒猜测，如果它允许英特尔售后的内购服务，最终势必会演变成为一款专有程序。

目前来看，该程序仍在审查当中，支持 SDSi 的设备被列为英特尔带外管理服务模块（OOBMSM）设备上的 PCIe VSEC 功能，而它仅有三个主要的配置功能，包括：

1、提供验证密钥证书（AKC），这是一个写入内部 NVRAM 的密钥，用于验证特定功能的激活特定负载。

2、提供激活有效负载能力（CAP），这是一个使用 AKC 认证的令牌，应用于 CPU 配置以激活新功能。

3、读取 SDSi 状态证书，包含 CPU 配置状态。

IT之家了解到，英特尔 Alder Lake-S 系列处理器此前已确认将于 11 月 4 日上市，预计新一代至强处理器也不会太远。