微软 Win11 应用商店迎来正式版

IT之家 9 月 30 日消息 Windows 11 的微软应用商店一直处于预览版或测试版阶段，用户可以在标题栏左上角看到“预览”两个字。

据 Windows Latest 报道，在 Windows 11 正式发布之前，微软应用商店终于迎来了正式版，第一个稳定版本现在已面向 Windows Insider 用户推出。

微软商店的新设计与 Windows 11 升级带来的 UI 变化一致。例如，商店不再使用 WebView，而使用本机 XAML 组件进行了更新，性能更好，对触摸屏的支持也更好。

Windows 11 应用商店还提供了新的开发者策略，现在对所有第三方应用商店开放。开发者可以向市场提交未打包的桌面应用程序（Win32），支持 MSI 软件包。Epic Games 和亚马逊等已能够绕过微软的商业平台，不被微软进行抽成。

IT之家了解到，微软官方在政策上为第三方开发者给予了极大的“自由”，允许上架 Win32、.NET、UWP、Xamarin、Electron、React Native、Java 甚至 Progressive Web Apps，而且几乎不进行抽成，使用第三方支付的开发者可得到 100% 的收入。