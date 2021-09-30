纳指遭遇四连跌，越南疫情影响苹果 iPhone 13 相机模块供应

北京时间 9 月 30 日消息，美股三大股指涨跌不一，纳指连续第四天收阴。截至收盘，道指涨 90.73 点，涨幅为 0.26%，报收 34390.72 点；标普 500 指数涨 6.83 点，涨幅为 0.16%，报收 4359.46 点；纳指跌 34.24 点，跌幅为 0.24%，报收 14512.44 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 团车第二季度营收增长 141.9% 至 1.324 亿元 盘后一度涨超 1%

团车今天发布了第二季度未经审计财报，净营收由上年同期的 5470 万元增长 141.9% 至 1.324 亿元，归属于股东的净亏损由上年同期的 4000 万元收窄 84.9% 至 600 万元，合每股 0.02 元，上年同期为 0.13 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司持有价值 1.262 亿元的现金和现金等价物，以及价值 2210 万元的受限现金。

第二季度团车在全国 110 个城市组织 176 场车展，比上年同期的 61 场（56 个城市）增长 188.5%。促成的汽车交易数量由上年同期的 19656 起增长 105.4% 至 40364 起。新车销售总成交额由上年同期的 28 亿元增长 103.6% 至 57 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，团车在 125 个城市开展销售业务，2021 年 3 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的这一数字分别为 125 和 134 个城市。

常规交易中团车跌 0.08 美元，跌幅为 3.16%，报收于 2.45 美元。盘后交易中团车一度上涨 1.22%，暂报 2.48 美元。

▲ 信也科技发行首期 2 亿元 ABS 股价微跌不到 0.4%

信也科技昨天公告称，已经完成首期消费金融 ABS（资产担保证券）的发行，发行规模为 2 亿元，在深圳证券交易所交易。信也科技此次发行的 ABS 名为“天风-信也科技第一期信托受益权资产支持专项计划”，为期 15 个月，天风证券担任管理人。

信也科技 CEO 章峰表示，首期 ABS 获成功发行，意味着信也科技卓越的科技实力、强大的风险管理能力以及由此推动实现的客群上浮战略获得了市场的进一步认可。随着与机构合作伙伴之间信任的逐步加深，ABS 将成为信也科技高质量合作资金来源的重要渠道。

常规交易中信也科技跌 0.02 美元，跌幅为 0.36%，报收于 5.51 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 分析师上调特斯拉交付量预期 股价还有 55% 上涨空间

投资公司 Piper Sandler 分析师亚历山大・波特尔（Alexander Potter）认为，未来特斯拉美国市场份额降低并非是“看跌信号”，其总体市场份额会继续上升。最近特斯拉市场份额增长的原因，是中国工厂专注于国内销售而非出口。波特尔提高了对特斯拉 2021 年交付量预期，认为第三季度将是特斯拉“有史以来最强的一个季度”。

根据“生产强劲增长”的媒体报道，波特尔预计特斯拉第三季度交付量将达到 23.3 万辆，并把全年交付量预期由此前的 84.6 万辆上调至 89.4 万辆。波特尔给予特斯拉股票“买进”评级和 1200 美元目标股价，这意味着未来 12 个月特斯拉股价仍然有 55% 上涨空间。

常规交易中特斯拉涨 3.75 美元，涨幅为 0.48%，报收于 781.31 美元。

▲ 越南疫情加剧 iPhone 13 相机模块供应紧张

《日经新闻》刊文称，苹果在越南采购的相机模块供应遭到破坏，相机模块被应用在 4 个 iPhone 13 版本中，这意味着苹果对相机模块的需求将大幅增加，而供应商交付则面临不小困难。其他零部件也供不应求，苹果被迫将原本用于 iPad 的芯片用来生产 iPhone 13。存储容量为 512GB 的 iPhone 13 远峰蓝在中国和日本等待时间为 5 周，在美国为 4 周。

Evercore ISI 进行的一项调查显示，用户对价格更高的 iPhone 13 型号更感兴趣。分析师阿米特・德莱纳尼（Amit Daryanani）称，这会使 iPhone 平均售价由上年的 838 美元增长 2% 至 852 美元，“有意购买新型号的消费者占比为 83%，高于之前调查的 78%。与前些年相比，对 Pro/Pro Max 型号感兴趣的受访者占比有一定幅度提升”。

常规交易中苹果上涨 0.92 美元，涨幅为 0.65%，报收于 142.83 美元。