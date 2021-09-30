iFixit 拆解苹果 iPad Mini 6，解释“果冻屏”问题

IT之家 9 月 30 日消息 维修机构 iFixit 今天拆解了苹果公司的新 iPad mini 6，在拆解过程中，该机构详细介绍了新平板电脑出现被称为“果冻屏”的问题的原因，“果冻屏”具体表现为上下拖动屏幕时，屏幕从右至左存在明显位移不同步的现象。

一些新的 iPad mini 6 用户注意到，在滚动浏览内容时，屏幕一侧的文字或图像似乎向下倾斜，这是所有的 LCD 屏幕共有的问题，但在 iPad mini 上尤为明显。

据 iFixit 称，果冻式滚动是由屏幕刷新的方式造成的，通常不像在苹果 iPad mini 6 上表现的那么明显。屏幕从一边刷新到另一边，呈波浪状，而不是一下子刷新。在 iPad mini 上，iFixit 推测，屏幕的扫描方向与驱动 iPad mini 显示屏的控制板的位置有关，这就是为什么在纵向模式下会出现果冻式滚动的原因。

iPad mini 的控制板位于左手边的垂直方向，而 iPad Air 在纵向模式下没有表现出同样的问题，它的控制器板位于平板电脑的顶部。

当用户平行于显示屏刷新的方向滚动时，显示屏仍然不会一次性全部刷新，但果冻效应不会太明显，因为它没有分割文本。 这就是为什么你在其他显示器上可能不会注意到这一点。果冻式滚动通常被掩盖了，因为显示器的刷新（或扫描）是与滚动运动的任何方式平行进行的。因此，电脑显示器将在其横向方向上垂直刷新，而智能手机将在其纵向方向上垂直刷新。 碰巧的是，当你以垂直方向拿着 iPad 时，这个 iPad mini 显示屏是水平刷新的，这是你通常拿着 iPad 滚动的方式。

iFixit 说，也有可能是苹果为 iPad mini 6 使用了更便宜的显示面板，这可能导致刷新扫描比预期更明显。

苹果公司表示，果冻式滚动问题是 LCD 屏幕的正常表现，这很可能意味着该公司不打算为用户解决这个问题。

IT之家了解到，由于粘合剂过多和其他维修限制，iFixit 给 iPad mini 的维修评分为 3 分（总分 10 分）。