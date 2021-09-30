苹果 CEO 库克获得 25.5 万股苹果股票奖励, 价值 3651 万美元

9 月 30 日消息，美国当地时间周三，苹果证实其首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）收到了 25.5 万股苹果股票奖励，这是将持续到 2025 年新薪酬方案的一部分。

早在今年 8 月份，库克就收到了 500 多万股苹果股票奖励，并以超过 7.5 亿美元的价格出售。这次股票转让是库克 2011 年担任苹果首席执行官时签署薪酬方案的最后一部分。

据 9 月 28 日发布在苹果网站上并提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的备案文件显示，库克上周日收到了 25.5 万股苹果股票，价值约为 3651 万美元。

2020 年 9 月，库克获得了自 2011 年以来最大规模的股票奖励，旨在激励他在 2025 年之前继续努力工作。到 2025 年，库克可能会获得超过 100 万股的苹果股票奖励。

库克的大部分薪酬是以限制性股票奖励的形式获得的。但除了股票之外，库克每年还能获得丰厚的工资和年度奖金。

自从库克 2011 年出任苹果首席执行官以来，这家科技巨头的股价已经上涨了 1100% 以上。

早在 2015 年，库克就曾透露，他计划在有生之年将绝大部分财富捐给慈善机构。库克定期向未具名的慈善机构捐赠股票，最近一次是在 2021 年 8 月。