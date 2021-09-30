股东要求苹果采取更多措施，以打击儿童不良内容

北京时间 9 月 30 日早间消息，近期，苹果的股东克里斯蒂安兄弟投资服务公司正敦促苹果采取更多措施，打击儿童不良内容，尤其是视频内容。

该公司的基金经理杰夫・麦克罗伊（Jeff McCroy）8 月份致信苹果，敦促苹果对儿童不良内容视频采取行动。截至 8 月 31 日，该公司持有苹果的 2.71 亿美元股票和债券。

麦克罗伊在接受采访时表示：“科技行业整体在这个问题上动作迟缓。”他认为，企业应当分享人工智能技术和其他工具，打击包含性暴力、有可能在网上快速传播的视频。

麦克罗伊的公司是打击儿童不良内容的坚定倡导者，多年来一直在推动苹果、AT&T 和 Verizon 等公司采取更多行动，打击违法图片。

苹果近期计划在 iOS 系统上部署一套儿童不良内容的检测和报告工具，但这个项目遭到了隐私保护权利组织的强烈抗议。

苹果正在采取多方面措施，以安全的方式监控用户内容中的违规信息。苹果打击儿童不良内容的计划包括在 Messages 应用中使用在线图像检测工具、用于 Siri 和搜索服务的安全协议，以及设备端的图像检测解决方案。最后一项功能目前已经遭遇争议。

许多行业专家、隐私保护权利组织和用户强烈抵制苹果的这一举措，他们认为这样的系统将会导致大规模监控。由于需要收集各个相关方的反馈，这一问题导致苹果推迟了原计划于 2021 年发布的产品。

麦克罗伊说：“苹果推迟了做出变革的努力，这令人失望。花费的时间越长，面临风险和伤害的儿童就越多。我们希望苹果能加速推进这些计划中的调整，尽早采取行动。”

自 2016 年以来，克里斯蒂安兄弟投资服务公司就在展开这方面的努力。麦克罗伊说，在第一次转发关于打击儿童不良内容的倡议时，他发现自己是“房间里唯一这样做的投资者”。然而在过去 5 年时间里，许多其他投资方，包括新泽西州的圣多米尼克修女会和圣母学校修女会合作投资基金，都在对苹果施加压力。

克里斯蒂安兄弟投资服务公司曾于 2018 年提交一份股东审议委托书，希望获得更多关于苹果正在采取哪些措施，解决网上儿童不良内容问题的信息。在苹果介绍了这方面的工作之后，委托书被撤回。不过该公司随后也会见了苹果的经理们、负责全球安全调查和儿童安全的总监，以及司法合规和应用开发团队成员，就这个问题展开讨论。

目前尚不清楚，麦克罗伊是否打算起草另一份委托书，用于 2022 年的股东审议。苹果目前面临另一项股东决议，要求撤销“不利于产品维修的政策”。