荣耀平板 V7 今日首发开售：2K 90Hz 屏、支持多屏协同，1999 元起

IT之家 9 月 30 日消息 9 月 26 日，在“智慧科技 至美生活”荣耀智慧生活新品发布会上，荣耀平板 V7 也登场亮相，在生态协同和影音体验上实现了巨大提升，该平板的 WiFi 版今天上午 10:08 迎来首销，首销期间指定版本优惠 100 元福利，到手 1899 元起。

荣耀平板 V7 配备 10.4 英寸 2K 分辨率屏幕，刷新率 90Hz，同时还支持全新的手写笔、蓝牙键盘。

这款产品采用一体铝制外壳，提供曙光蓝、琥珀金，钛空银三种颜色。性能方面，荣耀平板 V7 配备联发科迅鲲 900T 处理器，专为平板电脑设计，采用 6nm 制程工艺制造。此前发布的荣耀平板 V7 Pro 则搭载迅鲲 1300T 芯片。这款平板具有 26000m㎡ 高导热石墨散热，保证持续性能释放。

荣耀平板 V7 的屏幕具有 7.9mm 窄边框，2000×1200 分辨率、90Hz，具有 HDR10 认证以及德国莱茵/国家眼科工程中心双护眼认证。产品具有视频增强技术，可以根据显示内容动态分区调整对比度。此外，还具有视频超分辨率算法，为低画质老片源进行优化。

音频方面，荣耀平板 V7 配备四扬声器，拥有 DTS:X Ultra 音效。

荣耀平板 V7 能够与手机、电脑互联，多屏协同操作，可以将手机拍摄的素材拖拽到平板上进行剪辑。连接电脑时，同样支持多屏协同功能，还支持将平板变成数位屏，进行创作、文档批注。

连接方面，平板提供 WiFi 版以及 5G 版，后者支持 5G 双模网络，利用双网并发技术，峰值速率可达 2.7Gbps。

荣耀平板 V7 的售价如下：