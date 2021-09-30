谷歌母公司 Alphabet 热气球互联网项目关闭，并宣布向软银转让 200 项专利

北京时间 9 月 30 日晚间消息，据报道，谷歌母公司 Alphabet 今年早些时候关闭了热气球互联网项目“Project Loon”。如今，Alphabet 开始将相关技术转让给软银集团。

Alphabet 今日在一份声明中称，已将“Project Loon”项目的约 200 项专利，转让给软银集团旗下的电信部门。当前，软银正在开发自己的无线技术，使用固定翼自动驾驶飞机作为飞行基站。

谷歌在 2013 年推出了“Project Loon”项目，这是一项雄心勃勃的计划，旨在利用热气球为农村、偏远和不发达地区提供廉价的互联网接入服务。这些热气球将在 20 公里以上的高空组成一个通信网络，然后将网络信号覆盖到地球表面。

但由于该部门未能开发出可行的商业模式，谷歌于今年被迫关闭了该项目。软银是日本最大的无线运营商之一，在 2019 年曾向“Project Loon”项目投资 1.25 亿美元，获得了少数股权。

与此同时，Alphabet 还在另一份声明中表示，还向该项目的前合作伙伴 Raven Industries 转让了一些专利，并承诺允许 Raven Industries 免费使用 270 项与气球发射、机队管理等相关的专利和应用。

2011 年，在日本地震和海啸摧毁了大面积网络后，软银开始探索地面天线的替代方案。去年 9 月，软银的太阳能无人机在新墨西哥州完成了首次平流层试飞，持续了 20 多个小时。