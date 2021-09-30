腾龙发布 35-150mm/28-75mm 全画幅无反镜头：非球面镜片，索尼 E 卡口

IT之家 9 月 30 日消息 今日腾龙正式推出了三款适用于无反相机的变焦镜头，其中有两款仅提供索尼 E 卡口版本，支持全画幅，另外一款仅支持 APS-C 画幅，支持富士 X 卡口。

一、腾龙 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

这款镜头代号“A058”，属于一款大光圈长焦变焦镜头。该产品用途广泛，广角端最大光圈达到了 F2，长焦端也具有 F2.8 的光圈。镜头适用于风景、人物以及特写拍摄，十分实用。

腾龙 A058 镜头采用了新型光学结构，15 组 21 片设计，配备了 4 片 LD（低色散）镜片和 3 片 GM（玻璃铸造非球面）镜片，保证了中央到边缘的画质表现。产品搭载线性马达对焦机构 VXD（音圈高转矩驱动），有着安静高速的特点，兼顾视频拍摄。同时，对焦机构还兼容索尼相机的“高速混合 AF”、“眼部 AF”功能。

此外，镜头广角端最近拍摄距离为 0.33m，拥有进摄能力。

功能方面，这款镜头支持 TAMRON Lens Utility 软件，使用专用的数据线可以将镜头接入电脑，对镜头进行个性化设置，更新固件。在软件中，用户可以针对视频、照片等不同的拍摄应用，自定义镜头功能。

二、腾龙 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 镜头

这款产品代号为“A063”, 同样针对索尼全画幅无反相机设计。镜头采用 F2.8 恒定光圈设计，配备 VXD 线性马达，属于标头焦段。

光学方面，腾龙 A063 镜头为 15 组 17 片设计，具有 2 片 LD（低色散）镜片与 2 片非球面镜片，大幅降低像差，保证中央到边角的画质，同时拥有圆形光圈，提供柔美虚化效果。

这款镜头广角端最近拍摄距离提升至 0.18 米，最大摄影倍率 1:2.7，能够获得广角微距效果。在设计方面，变焦环、对焦环胶圈形状的改变提升了握持手感，镜身的黑色油漆不易产生划痕，耐磨且耐脏污。该产品采用了轻量化设计，滤镜口径为 67mm，重量 540g。

功能上，28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 镜头同样兼容索尼“高速混合 AF”、“眼部 AF”对焦，此外还支持 TAMRON Lens Utility 软件进行自定义设置，固件更新。

IT之家了解到，腾龙 A058、A063 两款镜头将于 10 月 28 日正式发售，届时将会公布产品价格。不过官方提示，受新冠疫情影响，产品上市时间及供货可能出现延迟。