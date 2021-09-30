国家新闻出版署防止未成年人沉迷网络游戏举报平台今日正式上线运行

IT之家 9 月 30 日消息 据新华社，为督促游戏企业切实履行主体责任、严格执行防止未成年人沉迷网络游戏相关要求，发挥社会各方面监督作用，国家新闻出版署防止未成年人沉迷网络游戏举报平台 9 月 30 日正式上线运行。

举报平台网址为：https://jubao.chinaso.com/

据介绍，举报平台专项受理群众关于游戏企业防沉迷相关问题的举报，包括实名认证违规举报、时段时长违规举报、充值付费违规举报等，举报线索一经核实，有关部门将对违规游戏企业进行严厉查处。

IT之家了解到，此前为响应并落实我国未成年人防沉迷的一系列新出台政策，国家新闻出版署测试了“游戏企业防沉迷落实情况举报平台”，现以“国家新闻出版署防止未成年人沉迷网络游戏举报平台”形式上线。

在该平台，民众可以自行收集各个游戏在落实防沉迷相关规定时的不合规情况，并进行举报，以此贯彻落实有关“未成年防沉迷保护措施”的具体条款。

总的来看，该平台主要有三大功能：

1.通过实名认证的方式对违反《未成年反沉迷措施》的行为进行举报。

2.对于游戏企业违反《未成年反沉迷措施》有意提供给未成年人额外的游玩时间或不当时段的违规行为进行举报。

3.对于未成年人未经家长允许，私自进行游戏充值付费行为的违规操作进行举报。

该平台主要功能是收集举报主体提供的游戏企业防沉迷措施落实情况，进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏。

自八月底国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》后，各个游戏发声积极响应政府措施，上线各种健康系统，防止各种未成年人沉迷游戏。