芯片短缺致手机厂商仅到货 70% 零部件，苹果 iPhone 受影响最小

北京时间 9 月 30 日晚间消息，据报道，最新一项研究显示，由于全球芯片短缺，智能手机制造商目前只能获得其零部件订单的 70% 至 80%，但苹果公司的 iPhone 手机几乎没有受到影响。

本月中旬曾有报道称，苹果公司也开始感受到全球芯片短缺的影响，但得益于事先规划，其表现要好于竞争对手。

市场调研公司 Counterpoint Research 今日发布报告，将其全球智能手机出货量预期下调至 14.1 亿部，同比增长 6%。而在此之前，Counterpoint Research 预计今年全球智能手机出货量将增长 9%，达到 14.5 亿部。

Counterpoint Research 在报告中称：“在新冠肺炎疫情于 2020 年重创市场之后，智能手机行业今年将出现强劲反弹。从去年年底开始，智能手机厂商下了大量零部件订单。今年第一季度，疫情压制的消费者需求提振了市场。”

“但随后，一些智能手机原始设备制造商（OEM）和供应商称，在第二季度，他们仅收到了 80% 的关键零部件订单。到了第三季度，这种情况似乎变得更糟。一些智能手机制造商表示，他们只收到了 70% 的零部件订单，这带来了很多问题。”

Counterpoint Research 还称，90% 的智能手机行业都受到了这些问题的影响。Counterpoint Research 调研总监汤姆・康（Tom Kang）称：“半导体短缺似乎影响了生态系统中的所有品牌。三星、Oppo 和小米都受到了影响。为此，我们调低了出货量预期。相比之下，苹果公司似乎是最具有弹性，受 AP（应用处理器）短缺情况影响最小。”

Counterpoint Research 并未说明，苹果是如何避免短缺问题的。但之前有报道称，凭借其购买力，苹果可能囤积了大量库存。

Counterpoint Research 在报告中称，自 2020 年第四季度以来，半导体短缺一直困扰着市场。但尽管 DDI（驱动电路）和 PMIC（电源管理集成电路）等零部件短缺，智能手机行业依然实现了增长，这主要是通过事先规划、提前下单和囤积某些零部件（例如 AP 和摄像头传感器）来实现的，这些组件的价值通常 DDI 或 PMIC 高得多。

Counterpoint Research 还称，尽管代工厂最近几个季度都在满负荷运转，但半导体短缺问题仍在继续，因此智能手机行业也正在受到影响，之前的库存正在触底，而新零部件订单又无法全部到位。