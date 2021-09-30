广东粤省事小程序今日上线“粤省事码”，支持全省酒店、医院、学校、政务大厅等

IT之家 9 月 30 日消息 正值国庆节来临之际，全国首个移动政务服务平台、注册用户超过 1.4 亿的粤省事上线“码上办”新功能 ——“粤省事码”。
据介绍，粤省事码是粤省事平台的个人服务二维码，支持群众使用手机一秒亮码、扫码亮证、一键授权、一码办事。目前，全省酒店、广东省博物馆，以及部分民宿、图书馆、医院、学校、政务服务大厅等首批 20 个应用场景已支持使用粤省事码。
官方介绍称，群众之前在办不同的事情时往往都需要打开不同的 App、小程序，出示不同的码，因而增加了学习成本和操作步骤，同时也造成了不便。粤省事码的出现，解决了这一难题，实现“一码通办”。
此外，粤省事还联合社会保障卡（电子社保卡），积极探索“码上校园通”，推出校园宿舍扫码门禁、停车场、水电、食堂、小卖部等扫码消费、图书馆扫码借书、会议扫码考勤等系列便捷应用，目前已在广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）广泛应用。今后还将继续探索电子社保卡和粤省事码在政务服务、智慧校园、交通出行、旅游观光、文化体验场景融合应用。
广东省政务服务数据管理局有关负责人透露，接下来将有更多政务服务大厅、民宿、图书馆、博物馆、医院、学校支持粤省事码。
应用场景
已支持的场所
政务服务大厅预约办事
广州市花都区政务服务中心、深圳市南山区政务服务中心
政务服务大厅扫码取号
广州市花都区政务服务中心、深圳市南山区政务服务中心
政务服务大厅窗口扫码授权使用电子证照
广州市花都区政务服务中心
酒店入住登记
广东省内酒店
民宿入住登记
广东省内部分民宿（按照《广东省民宿管理暂行办法》进行登记并在粤商通平台完成注册认证）
图书馆扫码借阅
广东省立中山图书馆、惠州慈云图书馆、中山纪念图书馆、清远市图书馆
博物馆扫码进馆
广东省博物馆
扫码就医预约
南方医科大学南方医院、中山大学附属第一医院
扫码就医挂号
南方医科大学南方医院、中山大学附属第一医院、广东省第二人民医院
扫码查询检查检验结果
南方医科大学南方医院、中山大学附属第一医院、广东省第二人民医院
扫码就医缴费
南方医科大学南方医院、中山大学附属第一医院、广东省第二人民医院
扫码就医取药
南方医科大学南方医院、中山大学附属第一医院
校园校区扫码门禁
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）
校园宿舍扫码门禁
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）
校园停车场扫码缴费
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）
校园水电费扫码缴费
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）
校园食堂扫码消费
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）
校园小卖部扫码消费
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）
校园图书馆扫码借书
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）
校园会议扫码考勤
广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）