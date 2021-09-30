广东粤省事小程序今日上线“粤省事码”，支持全省酒店、医院、学校、政务大厅等

IT之家 9 月 30 日消息 正值国庆节来临之际，全国首个移动政务服务平台、注册用户超过 1.4 亿的粤省事上线“码上办”新功能 ——“粤省事码”。

据介绍，粤省事码是粤省事平台的个人服务二维码，支持群众使用手机一秒亮码、扫码亮证、一键授权、一码办事。目前，全省酒店、广东省博物馆，以及部分民宿、图书馆、医院、学校、政务服务大厅等首批 20 个应用场景已支持使用粤省事码。

官方介绍称，群众之前在办不同的事情时往往都需要打开不同的 App、小程序，出示不同的码，因而增加了学习成本和操作步骤，同时也造成了不便。粤省事码的出现，解决了这一难题，实现“一码通办”。

此外，粤省事还联合社会保障卡（电子社保卡），积极探索“码上校园通”，推出校园宿舍扫码门禁、停车场、水电、食堂、小卖部等扫码消费、图书馆扫码借书、会议扫码考勤等系列便捷应用，目前已在广东省技师学院（广州花都和惠州博罗校区）广泛应用。今后还将继续探索电子社保卡和粤省事码在政务服务、智慧校园、交通出行、旅游观光、文化体验场景融合应用。

广东省政务服务数据管理局有关负责人透露，接下来将有更多政务服务大厅、民宿、图书馆、博物馆、医院、学校支持粤省事码。