小米完成中国区新一轮结构大调整，副总裁高自光离职

高自光离职的个人原因，其实也是一个大瓜。

根据我们得到的独家消息，小米中国区迎来新一轮重大人事变动；在这轮变动中，小米首位 80 后高管、小米集团副总裁高自光已经确认离职。

伴随着高自光离职，小米中国区成立了一个新的部门 —— 新零售部，包含小米网、小米之家、授权店及新零售技术部，同时任命小米集团副总裁、小米组织部副部长尚进为该部门的总经理，向中国区总裁卢伟冰汇报。

由此来看，尚进可以看做是接手了高自光的主要工作。

不仅如此，小米还改组了电商部，包含京东事业部、天猫事业部、拼多多部等，负责人为小米中国区副总裁王晓雁。王晓雁是原小辣椒手机创始人，于 2019 年底加入小米，于 2020 年 1 月担任中国区副总裁，向卢伟冰汇报。

另外，小米中国区政委朱磊也开始负责中国区下设的综合管理部。

高自光此前已提过离职，但因此被提拔



我们了解到，在此番高自光离职之前，他其实曾经提过一次离职 —— 但那次他没有离职成功，反而成为他升任小米集团副总裁的重要契机。

这个故事要从高自光在 2018 年小米上市后被提拔开始。

2018 年 9 月中旬，雷军宣布对公司架构进行第一次系统性调整，目的是强化小米总部职能，发掘年轻人；其中，小米新成立了十个业务部，负责人都是新提拔起来的年轻干部，其中任命高自光为有品电商部总经理，他的直接汇报对象是雷军。

这里补充一句，高自光在加入小米之前，曾经在腾讯有十年的工作经历，并且担任过微视负责人。他在 2014 年加入小米之后，先后负责 IoT 平台业务和有品业务，并在 2017 年被任命为生态链部门副总裁兼有品电商部总经理，向刘德汇报。

因此，实际上高自光是以同样的角色直接向雷军汇报，这无疑是一次重要提拔。

据知情人士的说法，包括高自光在内的这次年轻干部提拔，雷军的一个重要考量因素是，如何在小米上市之后调动年轻人的积极性，增加企业发展活力。雷军基于过往的经历认识到，企业上市之后一大批老员工很容易就陷入“三年不干活”的状态，因此，提拔年轻干部起来，并向自己汇报，是推动小米继续前行的一个必要之举。

高自光在掌管有品电商部之后，雷军给他下达了在 2019 年完成 120 亿的 GMV 目标。

然而，虽然有品电商是高自光一手搭建出来的，但在 2019 年过了一半之后，高自光感到自己压力很大。当时 618 已经过去，但有品当时的 GMV 才不过六七十亿，他极为担心自己根本无法完成雷军给他定下的目标。

有知情人士称，当时他的状态已经是“很消极”了，因为公司不给钱，也不让有品投广告和买流量，但又需要让他完成 120 亿的 GMV 目标，“这活实在是干不了”。于是，他当时想着看到年底能否完成 100 亿的目标，实在不行，也要寻找出路。

最终，根据小米官方公布的 2019 年数据，有品平台 GMV 交易额突破 100 亿元，连续 3 年实现翻番增长，成为小米新兴互联网业务代表。

2020 年 4 月下旬，高自光迎来了他在小米职业生涯的高光时刻。

当时，雷军宣布了小米集团的最新干部任命：小米有品电商部总经理高自光晋升为小米集团副总裁，同时转岗到中国区分管新零售业务，向中国区总裁卢伟冰汇报 —— 在小米任命的多位 80 后业务部总经理中，高自光是第一个被提拔为集团副总裁的。

关于这次提拔，一位知情人士的说法是，高自光的运气比较好。因为当时雷军希望向外界证明小米也能够培养出独当一面的人才，破除外界对他“只信任老金山人”的看法，因此他决定提拔一个后来入职的 80 后人才。

最终，小米组织部部长刘德筛选过一圈之后，告诉雷军只有高自光合适。

不过，根据知情人士爆料，关于高自光的这次升职，还有一个神助攻是，当时高自光其实已经想要离开，但 2019 年年底阿里的蒋凡给了高自光一个 offer。因为当时阿里需要发力 3C 领域，在电商圈找了一圈之后，锁定了高自光并给出 offer—— 高自光拿到 offer 之后去找雷军谈，雷军自然是不同意他离开，就给他升了职。

就这样，高自光升任小米集团副总裁，并从有品电商部调任至小米中国区。

小米中国区的一场重要过往纷争



小米中国区并不是一个善处之地，在极端重要的角色下，这个业务板块容易陷入比较明显的内部纷争，主要是在产品和渠道之间。

这一点，曾经担任中国区总裁的王川，恐怕深有体会。

2018 年 10 月，小米刚上市不久，正处于股价低迷的状态，在线下渠道销售上则是处于了严重的库存积压情况。为了解决这个问题，雷军换掉了当时销售与服务部的负责人汪凌鸣，并而将销售与服务部改组为中国区，并任命小米集团参谋长王川为中国区总裁。

王川上任中国区之后接手的第一个产品，是小米 Play。这个产品的原型其实是此前处在规划中的红米 7 Pro 项目。当时手机部的一位主要负责人在上台后强行拍板决定，将红米 7 Pro 规划为面向线下市场的小米 Play（自带流量包，面向老人），屏幕变小，处理器从高通 6 系换成了 MTK。

最终，这款原本计划走量千万级的产品，只卖出了 120 万部，亏了不少钱 —— 为此，王川与那位负责人大吵一架。不过，小米 Play 虽然是一声闷炮，但随后上市的 Redmi Note 7 ，却扫光了红米业务在上一年的阴霾。

Redmi Note 7 是在 2018 年国庆上下就定义好的产品，它的核心卖点是 4800 万像素后置摄像头，首次将三星 GM1 传感器下放到 999 元价位，同时采用前后 2.5D 玻璃，质感很好，并且提供 18 个月质保，这些让它同价位产品上可以说是无敌了，同时在成本控制上也做得很好，让经销商单机有 200 元以上的利润。

当这款产品上市时，王川正好接手中国区。于是 Redmi Note 7 由王川主导，在黎万强的“小金刚”称号的神助攻下，这款产品一炮走红，供不应求，在渠道上也进行了一些看起来比较激进的改革，却触动了一些人的利益。

Redmi Note 7 这个案子，本该成为王川在中国区总裁任上的得意之作，但最终却成为了王川离开中国区的导火索 —— 这个事情，跟当时的手机部参谋长朱磊有直接关系。

朱磊是金山的老兵，也是小米的元老；在汪凌鸣加入之前，朱磊曾经在黎万强手下负责小米网的销售和运营，因作风泼辣，横冲直撞，内部多称其花名大王。朱磊曾经在 2017 年 4 月离开小米 ，但又在 2018 年年底在林斌的邀请下又回归。2019 年 2 月，小米宣布手机部成立参谋部，任命朱磊为手机部参谋长，负责手机业务销售运营、业务经营分析、成本核算等业务，向林斌汇报。

此举是给手机部增加运营向的思考维度，但暗藏了与中国区的分工重叠。这不合理但略合情，在 2017 年离开小米之前朱磊其实负责的就是中国区的线上运营业务。

2019 年 4 月，朱磊向雷军所在的一个小米高管群公开发出了一封 10000 多字的控诉状，诉状中控诉王川和他手下的人不懂得操盘，不懂手机（并没有点张剑慧的名字），说他们影响团结；还说如果继续这样下去，公司要倒闭之类…… 从这封控诉状的指向性来看，朱磊直接炮轰，颇有逼宫的意味。

朱磊的逼宫，把小米手机部和中国区之间、产品和渠道之间的矛盾再一次公开化。最终的结果是，2019 年 5 月，小米宣布中国区总裁一职由雷军亲自兼任，而王川则被调任大家电事业部总裁。

几个月后，雷军任命卢伟冰为中国区总裁 —— 值得一提的是，朱磊后来也从手机部参谋长的角色转岗到小米中国区担任销售运营一部总经理一职。

而在卢伟冰任中国区总裁后大约半年，高自光升任小米集团副总裁，随即从有品电商转岗到小米中国区，担任中国区副总裁，向小米中国区总裁卢伟冰汇报。

高自光离职，是小米线下发力的一个断点



高自光在 2020 年 4 月到小米中国区之后，主要负责线下渠道的建设，重点是小米之家，

不过根据知情人士的说法，高自光转岗到小米中国区之后对小米线下的评价是“没想到这么差”。该知情人士称，小米之家在张剑慧和朱磊负责的时候还好一点，但后来就“乱得一塌糊涂”，而且还有派系之争。

于是，高自光开始了线下调研，得出的结论是，过去几年因为一直没有找到很好的商业模型，可以让小米高效率的商业模式在线下得到验证，以至于错过了开店的最佳时机，他评价称，“以前的小米之家不合逻辑，也没做出什么成绩”。

从业绩上来看，2020 年下半年尤其是年底，小米之家快速铺开，12 月完成了三年 1000 家门店的目标，2021 年 1 月 9 日，小米之家全国范围内千店同开；到了 2021 年 4 月，小米之家在沈阳开出了第 5000 家旗舰店。

在小米举行的全国第 5000 家小米之家开业仪式上，高自光出席了开业剪彩仪式，揭开了小米新 logo。这也是他到目前为止最后一次以小米集团副总裁的身份出现在公开场合。

值得一提的是，在高自光离职之前，小米的老员工朱磊，其小米中国区销售运营一部总经理一职也由卢伟冰深为器重的王腾接任，朱磊转任中国区政委一职。

对于高自光离职，小米官方的说法是：个人原因。

不过，对于高自光离职的具体原因，另外一个未经证实的说法是，在他身上也发生了类似于阿里某位高管的负面事件，他的一位家人出现在小米公司大闹一场。这件事情触碰到了小米在高管生活作风方面的一条红线，因此高自光不得不离开 —— 此前小米的一位 W 姓高管也因为类似的原因而离开。

而对于小米来说，高自光的离职，实际上构成了小米中国区新一轮结构性大调整的重要诱因。在卢伟冰的整体把控之下，小米中国区过去一年多时间持续向线下发力，但高自光的突然离职是这一发力过程的意外断裂点。

小米要想实现线下突围，依旧是挑战重重。