Android 反垄断上诉案：谷歌请求法官撤销 50 亿美元罚款

北京时间 9 月 30 日晚间消息，据报道，谷歌 Android 反垄断上诉案今日进入开庭审理的第四天。谷歌在法庭上表示，希望法院削减或完全撤销 43 亿欧元（约合 50 亿美元）的反垄断罚款，因为谷歌根本无意损害竞争对手。

谷歌律师杰内夫拉・福伍德（Genevra Forwood）在法庭上称：“谷歌与 Android 手机制造商签订合同，要求他们使用谷歌搜索和网络浏览器时，根本不知道自己的行为是一种违法的‘滥用’行为。”

为此，谷歌希望法院削减或完全撤销欧盟委员会之前作出的 50 亿美元的反垄断罚款。福伍德说，法院至少应该“减少”罚款数额，因为它错误地基于谷歌主页（home page）的广告收入来计算罚款金额，这与 Android 手机并没有直接关联。

而欧盟委员会律师安东尼・道斯（Anthony Dawes）对谷歌的请求嗤之以鼻，称罚款仅占谷歌 2017 年营收的 4.5%，远低于 10% 的罚款上限。道斯说：“罚款金额旨在阻止违规公司继续采取此类行为，而谷歌不可能不知道其行为的反竞争性质。而且，过失犯下的罪行，并不比故意犯下的罪行轻。”

谷歌律师福伍德还辩称，欧盟委员会对“非故意且危害较小的行为”提高了罚款力度，且远高于对英特尔公司的罚款。他说：“我们还没有发现，有哪一起其他案件，本是合法的行为，却被说成了‘滥用’。”

此次听证会为期五天，而最终的裁决预计于明年宣布。