爱立信中国业务部门再调整，涉及数百岗位

继本月初爱立信宣布剥离南京研发中心后，据集微网了解，爱立信近日再次对中国业务部门进行调整，年底之前，爱立信将对中国三个独立服务于三大运营商客户的部门合并，涉及包括销售和交付在内的数百个岗位。

本月初，爱立信宣布将南京研发中心剥离给 TietoEVRY，后者是爱立信在中国和全球的长期合作伙伴，其中涉及到 630 名员工转岗。

爱立信南京工厂主要进行 2G、3G 和 4G 研发，爱立信在随后的回应中称，此次剥离与中国市场份额下降无关，而是为减少对旧技术的投资，优化研发结构。

但此次宣布的部门合并则明显有中国 5G 市场份额下滑有关。在今年 7 月中国移动 5G 700M 基站集采中标结果中，爱立信仅获得 2% 份额。在 8 月中国电信中国联通的 5G 联合集采项目中，爱立信获得 3% 的份额。新的集采结果意味着爱立信在中国的整体 5G 市场份额已从第一阶段的约 10% 下降到第二阶段的 3%。

7 月爱立信发布的 Q2 财报显示，今年二季度中国区销售额为 3.9 亿美元，同比下降 60%。爱立信 CEO 鲍毅康（Borje Ekholm）表示，“中国市场份额遭遇重大损失”。

去年，瑞典监管部门发布禁令，禁止华为、中兴等国内企业参与当地 5G 网络建设，尽管爱立信一直明确表示反对，并呼吁政府取消禁令。

目前，爱立信在东北亚地区共有 1.4 万员工，占员工总数的 14%，中国员工超过 1 万名。

28 日，爱立信中国总裁赵钧陶在接受集微网采访时表示，业务的发展总会有起伏，企业也不愿意被政治左右，但也有企业的不可控因素，爱立信希望能在长周期里去熨平波动。