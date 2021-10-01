苹果发布 macOS Big Sur 11.6.1 测试版：安全修复

IT之家 10 月 1 日消息 苹果公司今天向开发者发布了 macOS Big Sur 11.6.1 测试版，距离 macOS Big Sur 11.6 发布两周。

IT之家了解到，注册的开发者可以通过苹果开发者中心下载测试版，安装相应的配置文件，测试版就可以通过系统偏好中的软件更新获得。

根据苹果的发布说明，该更新“提高了 macOS 的安全性”。目前还不清楚为什么该更新为何被作为一个测试版发布，而不是向所有用户发布。此外，还有一个安全更新的开发者测试版用于 MacOS Catalina。