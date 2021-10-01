三星官方网站删除 Galaxy S21 FE 手机支持页面

IT之家 10 月 1 日消息 据 SamMobile 报道，几天前，有消息称三星 Galaxy S21 FE 由于供应链限制和其他问题而被取消。三星官方最近抛出了一个重要暗示，即 Galaxy S21 FE 可能被取消。

三星德国公司已经从其网站上删除了 Galaxy S21 FE 的支持页面。不仅仅是在德国，三星还将 S21 FE 从其所有特定地区的网站上除名，包括三星香港、三星新加坡。

即将推出的三星智能手机支持页面在正式发布前上线此前已有先例，但在取消 S21 FE 的传言中撤下支持页面，使人们对这款智能手机的存在产生严重质疑。然而，三星公司尚未就他们是否会继续推出 S21 FE 版本作出澄清。

正如之前报告所强调的，Galaxy S21 FE 取消背后的原因可能是持续的全球芯片短缺，供应链问题，以及 Galaxy Z Flip 3 的销售情况好于预期。

IT之家获悉，早些时候传言表明，三星 Galaxy S21 FE 将采用高通骁龙 888 芯片、6GB 或 8GB 内存，拥有 128GB、256GB 的存储空间。它将支持 4G LTE 频段、5G、蓝牙 5.0 和 NFC。预计它还将搭载 6.4 英寸的 AMOLED 屏幕，以及前置 3200 万像素的打孔自拍相机。据报道，还配置了屏幕指纹识别器，机身尺寸为 155.7×74.5×7.9 毫米，支持 IP68 等级的防尘防水。