调查发现，马斯克、比尔・盖茨近半数推特粉丝是“机器人”

10 月 1 日消息，《福布斯》杂志最近针对多位超富、商界大亨及其社交媒体粉丝的最新研究显示，这些人的推特粉丝中有大量假粉。

其中，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）和微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）的假粉比例最高，达到近 50%。

研究人员通过使用审计软件 SparkToro 从知名账户中搜集数据，发现世界上多位亿万富翁的推特账户中虚假账户和聊天机器人泛滥。

已经成为世界首富的马斯克假粉比例最高。研究显示，在他的 6000 万粉丝中，有 2800 万是虚假账户，占粉丝总数的 46.5%。马斯克在推特上非常活跃，过去曾因有关特斯拉等有争议的推文而招致批评。

过去，马斯克也抨击过虚假账户，因为大约有 1.5 万个账户冒充他本人，其中有些账户甚至吸引了数万名粉丝。

与此同时，盖茨也被发现有大量虚假推特粉丝，他的 5500 万粉丝中有 42% 完全是虚假账户。在关注亚马逊创始人杰夫・贝索斯账号的 260 万人中，有超过 100 万是假粉。

推特首席执行官杰克・多尔西 (Jack Dorsey) 也是如此，他总共有 570 万名粉丝，其中 170 万人是假粉。

尽管人们很容易得出这样的结论：名人“购买”假粉是为了增加他们在社交媒体上的影响力，但这些人的情况可能不同。相反，创建大量聊天机器人和虚假账号的人更有可能选择在网上关注名人并与之互动，以让其显得更为真实，并避开推特的机器人检测系统。