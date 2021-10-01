美股周四大幅下挫：中概股逆势普涨，新东方涨逾 10%

美国时间周四，美股收盘主要股指大幅下挫，标准普尔 500 指数创下全球疫情危机爆发以来最糟糕的一个月。在刚刚过去的 9 月份，由于新冠疫情、通胀和华盛顿预算僵局，美股动荡不安。

道琼斯指数收于 33843.92 点，下跌 546.80 点，跌幅 1.59%；标准普尔 500 指数收于 4307.54 点，跌幅 1.19%；以科技股为主的纳斯达克综合指数收于 14448.58 点，跌幅 0.44%。

大型科技股普遍下跌，苹果、谷歌、亚马逊、微软和 Facebook 股价均下跌，但跌幅均不超过 1%；奈飞股价上涨，且涨幅超过 1%。

电动汽车股涨跌不一，特斯拉下跌 0.75%，蔚来上涨 1.42%，小鹏上涨 2.87%，理想上涨 2.18%，法拉第未来下跌 0.63%。

中概电商股普遍上涨，阿里巴巴上涨 0.32%，京东上涨 0.87%，拼多多上涨 1.81%。

中概在线教育股普遍上涨，新东方上涨 10.81%，好未来上涨 9.75%，高途上涨 9.64%，网易有道上涨 7.95%。

其它热门中概股普遍上涨，其中斗鱼上涨 6.47%，知乎上涨 5.01%，哔哩哔哩上涨 2.78%，满帮上涨 1.79%，BOSS 直聘上涨 1.47%，百度上涨 1.20%，滴滴上涨 0.13%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

9 月份，道琼斯指数累计下跌 4.3%，为 2021 年最糟糕的一个月；标普 500 指数累计下跌 4.8%，为 2020 年 3 月新冠疫情爆发以来最糟糕的一个月；纳斯达克综合指数累计下跌 5.3%，为 2020 年 3 月以来最糟糕的一个月。

市场研究公司 Yardeni Research 的总裁兼首席投资策略师埃德・亚德尼（Ed Yardeni）表示：“9 月份果然名不虚传，股票投资组合回报率出现下滑，但还不算太差。很多人担心，工资、能源价格和运输成本上涨，将对今年剩余时间乃至 2022 年的企业盈利造成压力。但到目前为止，分析人士仍然相对乐观。”

科技股周四表现优于大盘，但纳斯达克指数仍连续第 5 个交易日下跌。10 年期美国国债收益率本周早些时候突破 1.567% 大关，这让科技股受到了打击。

对通胀的担忧，以及美联储暗示将很快开始缩减疫情期间资产购买规模等因素，导致美债收益率不断上升，这被视为对科技股不利的因素，因为它们令未来利润对投资者的吸引力下降。

9 月份的下跌导致美股整个第三季度表现疲软。在第三季度，道琼斯指数累计下跌了 1.9%，纳斯达克综合指数累计下跌了 0.4%。标准普尔 500 指数继续小幅上涨，今年迄今仍上涨近 15%。