医生发现可使用苹果 iPhone 13 Pro Max 微距相机检查病人眼睛

IT之家 10 月 1 日消息 据 9to5 Mac 报道，苹果 iPhone 13 Pro/Max 的新功能之一是增加了新的微距模式，用于捕捉非常近距离的照片和视频的相机。虽然大多数用户一直在使用这个新模式来捕捉自然界的细节，但医生 Tommy Korn 发现，iPhone 13 Pro/Max 的微距相机也可以用于眼部治疗。

在 LinkedIn 的一篇文章中，这位眼科医生分享了他如何使用新的 iPhone 13 Pro Max 相机检查病人眼睛的故事。由于有了微距模式，Korn 可以拍摄极其详细的眼睛照片，这让他可以观察和记录患者健康的重要细节。

该医生展示了一个病人的案例，他做了角膜移植手术，现在需要不断检查擦伤处是否正在愈合。

“我本周一直在使用 iPhone 13 Pro Max 拍摄微距眼睛照片，令人印象深刻。这将创新病人的眼科护理和远程医疗。期待看到它的发展...... 照片来自于角膜移植手术中正在愈合的擦伤。已获得使用照片的许可。PS：这台“专业相机”还包括一个电话应用。”

与验光师 Jeffrey Lewis 一起，这两位医生认为这一功能在推动远程医疗方面应该是相当有用的。

“与走向虚拟的整体运动相吻合，慢慢克服了成像障碍。然而，这也是传送、管理、培养与病人的长期关系的另一种方式。”

IT之家获悉，尽管有了新的相机模式，但苹果并没有增加专门用于微距拍摄的新镜头。相反，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 有升级的超广角镜头，具有更大的 f/1.8 光圈和 120 度的视野，能够捕捉到 2 厘米距离的微距图像。